3 objets dangereux pour les enfants que l’on retrouve dans les sacs à main

L'ESSENTIEL Les accidents de la vie courante sont "des traumatismes non intentionnels qui surviennent dans un cadre domestique ou à l’extérieur, dans un cadre scolaire, lors d’une pratique sportive".

Ils sont la première cause de décès chez les tout-petits de 1 à 4 ans.

Les gels hydroalcooliques, les clés de voiture et les médicaments présents dans les sacs sont dangereux pour les enfants, car ils présentent un risque d'étouffement en cas d’ingestion.

24.211. C’est le nombre de décès provoqués par des accidents de la vie courante (Ac-VC) en 2016, en France. Ces derniers "sont définis comme les traumatismes non intentionnels qui surviennent dans un cadre domestique (à la maison, ou dans ses abords immédiats) ou à l’extérieur (dans un magasin, sur un trottoir...), dans un cadre scolaire, lors d’une pratique sportive, etc", indique la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Les accidents domestiques responsables de 20 % des décès chez les enfants de 1 à 4 ans

Selon un rapport de Santé publique France, ces accidents sont la première cause de décès chez les tout-petits de 1 à 4 ans. En 2016, chez les moins de 15 ans, 58 % des décès par traumatismes ont concerné un AcVC. Les AcVC ont été responsables de 1 % de l’ensemble des décès chez les enfants de moins d’un an et de 20 % de l’ensemble des décès chez les enfants d’1 à 4 ans. "Les suffocations accidentelles causées par l’inhalation et l’ingestion d’aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires a été la cause principale avec 84 % du total des décès par suffocations", détaille un site d'information pour les professionnels de la petite enfance.

Sac à main : quels sont les trois objets considérés comme dangereux ?

Dans une vidéo, publiée sur Instagram, CPR Kids, un programme sur l’accès aux informations sur la santé des enfants, rappelle que trois objets retrouvés dans les sacs à main peuvent être à l’origine de ces accidents de la vie courante. Le gel hydroalcoolique, utilisé pour désinfecter ses mains, "est dangereux s’il est ingéré ou s'il entre en contact avec de petits yeux".

Autre objet dangereux : les clés de voitures. Ces derniers contiennent une pile bouton accessible, qui présente un risque d'étouffement et peut être mortelle en cas d'ingestion. Les parents doivent également faire attention aux objets tranchants qui se trouvent sur leur trousseau. CPR Kids signale aussi que les médicaments peuvent présenter un risque d'étouffement et "être extrêmement dangereux" s'ils sont ingérés par des tout-petits. Il précise que les pastilles pour la gorge peuvent provoquer un malaise.