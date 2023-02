L'amitié protègerait les femmes des maladies chroniques

L'ESSENTIEL Les femmes qui ont des relations sociales et amicales de qualité ont moins de risque de développer une maladie chronique.

Pour l’instant, les chercheurs ne savent pas précisément pourquoi ce lien existe.

L’une des hypothèses est qu’être entouré encourage à prendre davantage soin de sa santé.

Le manque d’amis ou de relations de qualité serait un facteur de risque comparable à l’obésité, le manque d’activité physique ou la consommation d’alcool en ce qui concernent les maladies chroniques, selon une nouvelle étude publiée dans la revue General Psychiatry.

Maladie chronique : plus de risque en cas de relations sociales insatisfaisantes

Pour parvenir à ce résultat, les auteurs ont étudié les données de 7.694 femmes qui avaient entre 45 et 50 ans en 1996. Jusqu’en 2016. Elles ont rempli des questionnaires sur leur santé et leur bien-être, notamment leur niveau de satisfaction concernant leurs différents types de relation : amour, famille, amis et collègues.

En ce qui concerne leur santé, les chercheurs ont plus précisément surveillé le développement - potentiel - de 11 maladies chroniques : diabète, hypertension, maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), asthme, ostéoporose, arthrite, cancer, dépression et anxiété.

Les scientifiques ont observé que 58 % des participantes qui n’avaient pas de maladie chronique au début de l’étude, en ont développé une par la suite. “Une femme d’âge moyen, ayant des niveaux de satisfaction les plus bas, avait plus de deux fois plus de risque de développer plusieurs maladies chroniques que celles qui étaient très satisfaites de leurs relations", explique le Dr Xiaolin Xu, l’un des auteurs.

Les auteurs plaident donc pour que la qualité des relations sociales soit aussi prise en compte dans les stratégies de prévention. "Les confinements pendant la Covid-19 ont montré l'importance du lien social pour la santé, mais les stratégies de santé mondiales ne l'incluent pas comme facteur de risque de maladie chronique, explique la professeure Gita Mishra, l’une des autrices de cette étude. Il reste encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine, mais en attendant, les femmes devraient avoir des relations diversifiées et de qualité."

Les relations sociales stimulent les femmes à prendre soin d'elles

Mais pourquoi un tel lien entre relations sociales et maladies chroniques ? Pour l’instant, les chercheurs n’ont pas la réponse. Mais ils ont des hypothèses. "Un partenaire peut vous encourager à faire vos bilans de santé plus souvent, explique Gita Mishra. Des études ont montré que les personnes seules sont moins susceptibles de consulter leur médecin. Si vous êtes satisfait de votre relation avec vos amis, votre partenaire, vous êtes plus susceptible de suivre des mesures de santé préventives. Vous faites de l'exercice ensemble ou vous mangez des aliments sains ensemble. C'est de la compagnie. Je pense que cela améliore votre qualité de vie."

Néanmoins, les auteurs rappellent que même si vous avez des relations sociales de qualité, ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas faire attention aux autres facteurs de risque. Ainsi, pour éviter de développer l’une de ces 11 maladies chroniques, il est recommandé de garder un poids stable, avoir des activités physiques régulières plusieurs fois par semaine et de ne pas boire trop d’alcool. Selon les recommandations de Santé Publique France, il faudrait consommer au maximum deux verres d’alcool par jour, pas tous les jours et, au plus, 10 verres par semaine.