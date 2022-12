C'est prouvé : l'amitié homme-femme n'est pas toujours bien perçue

L'ESSENTIEL 5 % des adultes souffrent de dépression, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La dépression touche davantage les femmes que les hommes.

Ce n’est pas toujours conscient mais certaines femmes sont plus entourées d’amis que d’amies. Et cela aurait des conséquences. Une équipe de chercheurs s’est penchée sur cette question. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Personality And Individual Differences.

Avoir des amis masculins serait moins bien vu par les autres femmes

Dans cette étude, les résultats de cinq recherches sont présentés. Les scientifiques ont observé que les femmes qui préféraient s’entourer d’amis masculins avaient aussi plus de succès au niveau conjugal et sexuel. Elles avaient aussi moins confiance en leurs amies et étaient moins bien vues par les autres femmes.

Les travaux analysaient plus spécifiquement les raisons de la préférence de certaines femmes envers les amitiés avec des hommes. Celles qui ont plus d’amis se sentiraient plus facilement agressées par les autres femmes, ce qu’elles ne ressentent pas avec les hommes. Cela explique donc qu’elles préfèrent les amis masculins.

Les femmes ayant des amis masculins seraient moins avenantes

Dans les recherches, les auteurs ont montré que les femmes avaient généralement un jugement négatif sur celles qui avaient plus d’amis que d’amies car elles étaient perçues comme étant moins avenantes - voire hostiles - envers les autres femmes et ayant une plus grande liberté sexuelle. Des avis que les hommes ne partageaient pas.

Mais qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, avoir des amis est important pour la santé ! En effet, selon une étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, les relations amicales permettraient de lutter contre la dépression.