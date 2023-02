Grippe saisonnière : l’épidémie progresse toujours en France

L'ESSENTIEL Selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé Publique France, l'épidémie de la grippe continue de progresser dans l'Hexagone.

Les hausses des indicateurs de l'épidémie enregistrées lors de la 5e semaine de 2023 sont toutefois moins élevées que fin janvier, début février.

Le virus de type B de la grippe est majoritaire dans les cas analysés en ville, mais les virus de type A sont toujours présents.

La grippe est toujours très présente sur le sol français. Le taux d’incidence de consultations pour syndrome grippal est de 174 pour 100.000 habitants, selon le dernier bulletin hebdomadaire publié par Santé Publique France le 15 février 2023. Cela représente une hausse de 21 % par rapport à la semaine précédente. Et ce n’est pas le seul indicateur en progression.

Grippe : des indicateurs toujours en hausse mais moins marqués

Tout comme le taux d’incidence de la grippe, les autres indicateurs d’une épidémie comme la part de syndromes grippaux parmi les actes de SOS Médecins ont augmenté lors de la semaine du 6 au 12 février 2023. En revanche, cette hausse - visible dans toutes les classes d’âge - était moins marquée que celle observée entre les deux précédentes semaines.

"La tendance à la hausse concernait 9 des 13 régions métropolitaines et particulièrement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui demeurait, avec Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, parmi les régions les plus touchées en 6e semaine de 2023 (S06, NDLR). Dans les quatre autres régions, l’activité pour grippe était stable en S06 par rapport à la 5e semaine", indique Santé Publique France dans son rapport.

Les virus de la grippe saisonnière très présents dans les hôpitaux

Les professionnels de santé font encore face à de nombreux cas de grippe. À l’hôpital, les nombres de passages aux urgences et d’hospitalisations pour des symptômes grippaux ont grimpé dans toutes les classes d’âge. La tendance est particulièrement visible chez les moins de 14 ans et les 65 ans et plus pour les hospitalisations (respectivement +25 % et +23 %).

"Après avoir atteint des niveaux exceptionnellement élevés les deux dernières semaines de 2022 puis diminué jusqu’en 3e semaine de 2023, la part des hospitalisations pour grippe/syndrome grippal continuait d’augmenter en S06 (12,7/1 000 hospitalisations toutes causes vs 10,7/1 000 en S05), passant d’un niveau d’intensité faible à modéré dans toutes les classes d’âge", précise l’organisation de santé.

Comme la semaine précédente, le virus de la grippe type B (Victoria) se propage en ville tandis que les virus de type A sont toujours présents. Ces derniers restaient d’ailleurs majoritaires à l’hôpital (57 % en S06) avec une "tendance récente à l’augmentation de la proportion de virus de type B".