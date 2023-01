Boire du jus de betterave peut augmenter notre force musculaire

L'ESSENTIEL La force musculaire doit être exprimée en fonction d'une échelle graduée.

Un déficit discret peut se traduire par une diminution du balancement des bras à la marche, une réduction de l’utilisation spontanée d’un membre ou un ralentissement de l’exécution de mouvements alternatifs rapides.

S’entraîner plus souvent, faire davantage de séries, réaliser des exercices multi-articulaires… Certaines personnes misent sur ces méthodes pour avoir des muscles plus forts. D’autres se tournent vers la prise de protéines. Mais récemment, des chercheurs de l’université d'Exeter (Angleterre) ont révélé que ces derniers devraient juste ajouter une boisson à leur liste de courses. Il s’agit du jus de betterave.

L'organisme transforme le nitrate alimentaire en monoxyde d'azote

"La supplémentation en nitrate alimentaire augmente la biodisponibilité de l'oxyde nitrique (soit le monoxyde d'azote) et peut améliorer les performances durant l'effort. Nous avons étudié la distribution et l’effet métabolique du nitrate alimentaire au repos et pendant l'exercice, en nous concentrant sur le muscle squelettique", peut-on lire dans une étude publiée dans la revue Acta Physiologica.

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont recruté 10 adultes. Ils ont dû boire du jus de betterave, qui renferme du nitrate alimentaire, ou ingérer un placebo de chlorure de potassium. Ensuite, les participants ont dû effectuer 60 contractions du quadriceps, à savoir le muscle de la cuisse actif lors du redressement du genou, à une intensité maximale pendant cinq minutes sur un appareil.

L’équipe a analysé leur distribution dans la salive, le sang, les muscles et l'urine de volontaires en bonne santé. "Des biopsies musculaires ont été prélevées au début de l'étude, une et trois heures après l'ingestion du nitrate alimentaire ou du placebo, et immédiatement après les 60 contractions du quadriceps", a-t-elle précisé.

Jus de betterave : l'apport en nitrate augmente la force musculaire de 7 %

Selon les auteurs, une augmentation significative du taux de nitrate a été observée dans le muscle. Pendant les exercices, ils ont constaté que le jus de betterave entraînait une hausse de la force musculaire de 7 %, par rapport à la prise du placebo.

"Cette étude fournit la première preuve que les niveaux de nitrate musculaire sont importants pour les performances durant l’effort, probablement en agissant comme une source d'oxyde nitrique. Ces résultats ont des implications significatives non seulement pour le domaine de l’activité physique, mais peut-être aussi pour d'autres domaines médicaux tels que ceux ciblant les maladies neuromusculaires et métaboliques liées à une déficience en oxyde nitrique", a déclaré le Barbora Piknova, auteur de l’étude, dans un communiqué.