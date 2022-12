Fessiers : pourquoi tout le monde devrait les muscler

L'ESSENTIEL L’arthrose de la hanche est une usure puis une destruction du cartilage de l'articulation située en haut de la cuisse, entre le fémur et le bassin.

Selon l’Assurance maladie, seulement 3 % de la population de moins de 45 ans a de l’arthrose, 65 % après 65 ans et 80 % au-delà de 80 ans.

Les adultes de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins deux fois par semaine des activités de renforcement musculaire d’intensité modérée ou supérieure, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Parmi les groupes musculaires sollicités, il ne faut surtout pas oublier les fesses ! En effet, les muscles situés dans cette zone sont très importants.

Avoir des fesses musclées aident à réduire les douleurs lombaires

Chaque personne a trois muscles fessiers : le grand, le moyen et le petit. Ce dernier est celui qui est le plus proche de la hanche. Il est recouvert par le moyen fessier, lui-même englobé dans le grand fessier. C’est lui qui donne la forme à nos fesses. Tout d’abord, ces muscles fessiers participent à la mobilité en général, au port de charge - et de notre propre poids -, à la santé musculo-squelettique et au maintien d’une bonne posture. Ils permettent également de réduire et d’éviter certaines douleurs, comme celles aux lombaires.

Les muscles fessiers protègent les hanches

Les muscles fessiers protègent aussi l’articulation de la hanche, en absorbant les chocs et les impacts quand une personne tombe ou coure. Et, si nous pouvons bouger nos hanches, c’est en partie grâce à ces muscles fessiers.

Quand une personne n’a pas assez de masse musculaire dans les fesses, cela peut avoir des conséquences graves. Une étude publiée en 2020 montrait, par exemple, un lien entre la diminution de la taille de ces muscles et une augmentation des tissus non-actifs, comme les tissus graisseux. Cela pourrait notamment expliquer certaines pathologies de la hanche.

Des chercheurs se sont penchés sur l’arthrose de la hanche. Dans une autre étude, ils expliquent que l'atrophie des muscles fessiers, l'augmentation des tissus graisseux et le manque de force dans les hanches étaient liés chez les personnes atteintes d’arthrose de la hanche.

Fesses musclées : quels sont les sports conseillés ?

Pour éviter les problèmes de hanche et prendre soin de sa santé musculo-squelettique, il est important de muscler ses fessiers. Mais comment ? Certains sports sollicitent plus particulièrement cette partie du corps. Parmi eux, la natation, et notamment le dos crawlé qui a aussi l’avantage d’entretenir le dos, les hanches et les jambes.

Le vélo, le roller, le ski et les sports de glisse en général permettent aussi de faire travailler les cuisses et les fessiers. Toujours en extérieur, la randonnée et l’équitation sont aussi conseillées pour muscler les fesses. En intérieur, préférez le step et la danse pour entretenir cette partie du corps. Bien sûr, côté renforcement musculaire, les squats sont un incontournable. Enfin, au quotidien, privilégier les escaliers aux ascenseurs !