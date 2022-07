Principales sources des douleurs dans le bas du dos et des hanches

L'ESSENTIEL Les causes de douleurs simultanées à la hanche et au bas du dos sont multiples.

Les symptômes peuvent survenir à la suite d’une blessure ou de la sur-sollicitation de muscles douloureux.

Elles sont souvent dues aux mauvaises postures et à une trop grande sédentarité, mais pas seulement… et c’est un mal courant!

Plus de 30% de la population française souffre quotidiennement de mal de dos.

Douleurs dans les deux zones

Or souvent, la hanche et le dos dysfonctionnent ensemble: en cas de douleur dans le bas du dos, les mouvements de la hanche peuvent être réduits et les muscles entourant l'articulation peuvent devenir tendus et douloureux.

Et en cas de dysfonctionnement de la hanche, la mécanique du bas du dos peut être touchée, et cela peut provoquer des douleurs dans les deux zones. De plus, comme le bas du dos et la hanche partagent de nombreux groupes de muscles lorsqu’un des muscles est affecté, cela peut entraîner des mouvements compensatoires, de la fatigue et des douleurs dans les autres muscles!

Si la douleur est fulgurante et n’apparaît que d’un côté, elle peut être causée par un spasme musculaire, un dysfonctionnement articulaire et/ou une compression nerveuse causées par plusieurs affections.

Spasme musculaire

C’est notamment le cas lors de spasmes du muscle piriforme, un petit muscle situé dans la fesse, derrière le grand fessier, où la douleur s’étend au bas du dos et à la hanche mais aussi à la fesse et peut également toucher l’arrière de la cuisse.

La douleur peut être aggravée lorsque l’on met la hanche en mouvement - quand on sort du lit par exemple, et se développe lorsque l’on reste trop de temps assis sur une surface dure notamment, ou en cas de blessure à la fesse.

Articulation sacro-iliaque

Il peut également s’agir d’un dysfonctionnement de l'articulation sacro-iliaque: une inflammation de l'articulation qui relie le bas de la colonne vertébrale au bassin et qui peut provoquer une douleur aiguë et lancinante aussi bien dans le dos que la hanche.

L'articulation sacro-iliaque peut devenir une source de douleurs en raison de l'arthrite, d'un traumatisme ou d'un stress répétitif dans l'articulation.

Elle est plus fréquente d'un côté, mais la douleur de l'articulation sacro-iliaque peut affecter les deux côtés.

Entorse des ischio-jambiers

Une entorse, qui entraîne la contraction des ischio-jambiers, peut également modifier la posture et provoquer des douleurs.

Les ischio-jambiers tendus peuvent affecter la courbure de la partie inférieure de la colonne vertébrale et perturber l'alignement du bas du dos avec la hanche, ce qui entraîne une sensation de raideur dans le bas du dos, avec ou sans douleur.

Arthrose de la hanche

Enfin, la dégénérescence de l'articulation de la hanche liée à l'âge (arthrose de la hanche) peut provoquer des douleurs aussi bien dans le bas du dos qu’une raideur de la hanche, puisqu’elle diminue fortement l’amplitude de mouvement et entraîne une inclinaison de la hanche vers l’avant qui perturbe la courbure du bas de la colonne vertébrale.