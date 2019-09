Le microbiote intestinal lié à la force musculaire après 70 ans

Le rôle du microbiote intestinal sur de nombreux aspects de la santé apparaît dans de nombreuses études. Un récent travail de chercheurs américains du centre de recherche sur le vieillissement Jean Mayer de Boston suggère un lien entre ce microbiote et les mécanismes liés à la force musculaire chez les personnes âgées.

Ils ont comparé les bactéries des microbiotes intestinaux de 18 personnes âgées en bonne condition physique (pourcentage de masse maigre plus élevé, pourcentage de masse grasse plus faible) avec 11 personnes plus âgées présentant une déficience physique et une composition corporelle moins favorable. Ils ont parallèlement mesuré la fonction des membres inférieurs, la mobilité et la force chez les participants.

Présence de bactéries bénéfiques chez les sujets les plus performants

Les scientifiques ont constaté la présence plus élevée de plusieurs bactéries bénéfiques chez les sujets les plus performants. "Alors que nous étions surpris de ne pas avoir identifié de rôle du microbiote intestinal dans le maintien de la composition corporelle, nous commençons à comprendre le rôle de ces bactéries intestinales dans le maintien de la force musculaire chez les personnes âgées", explique Michael Lustgarten, auteur de cette étude.

Avec l'âge, la force musculaire diminue

"A mesure que nous vieillissons, la composition corporelle, la force musculaire et la masse maigre diminuent, rappelle Roger Fielding, directeur de laboratoire au centre de recherche de Boston. L'identification des différences entre les bactéries présentes dans les groupes en bonne condition et celui des personnes plus déficientes nous amène à une meilleure compréhension du rôle du microbiote dans le vieillissement en bonne santé".