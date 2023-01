Les acides gras trans «présentent d'énormes risques pour la santé», rappelle l’OMS

Les produits laitiers, la viande, les viennoiseries, les pizzas industrielles, les plats cuisinés... tous ces produits contiennent des acides gras trans, d’origine naturelle ou industrielle. Depuis plusieurs années, la science a démontré qu’une consommation excessive d’acides gras trans augmente le risque de maladies cardiovasculaires. L’Organisation mondiale de la santé a donc appelé à ne plus en produire de manière industrielle pour les éliminer progressivement de l’alimentation. Dans un communiqué, paru le 23 janvier, elle constate que ces produits sont encore trop présents dans le monde. "Cinq milliards de personnes dans le monde risquent encore de subir les effets dévastateurs des acides gras trans sur leur santé", prévient l’OMS.

"Yesterday WHO published a major report on #transfat, showing that globally, 5 billion people remain unprotected from these toxic chemicals that are used in many foods, and increase the risk of heart disease and death"-@DrTedros https://t.co/17CRtNU5VI