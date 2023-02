Huiles essentielles : ce qu'il faut savoir pour éviter les risques

L'ESSENTIEL Il existe environ 500 huiles essentielles qui peuvent soigner différents troubles tels que les maux de tête, l'insomnie, le stress ou encore les douleurs articulaires.

Les huiles essentielles doivent être utilisées avec précaution car elles peuvent provoquer de graves réactions.

L'hiver perdure avec son cortège de rhumes, grippes, bronchites ou diverses fatigues. Pour soigner ces maux, de plus en plus de personnes se tournent vers les huiles essentielles, remèdes naturels et efficaces. Jacques Fleurentin, pharmacien mosellan, a écrit un livre à ce sujet, intitulé Du bon usage de l'aromathérapie. Car si les huiles essentielles peuvent nous soigner, elles ne doivent pas être utilisées de n’importe quelle façon.

Quelles huiles essentielles utiliser pour se soigner ?

Il existe environ 500 huiles essentielles différentes. Elles peuvent traiter les maux de tête, l'insomnie, le stress ou les douleurs articulaires. Si vous avez un rhume, Jacques Fleurentin vous conseille le niaouli, un arbre qui pousse en Nouvelle-Calédonie. Cette huile essentielle a des propriétés antibactériennes et antivirales. Ensuite, vous pouvez choisir l'eucalyptus, en particulier "l'eucalyptus globuleux ou radié", explique le pharmacien. Le niaouli et l’eucalyptus combattent les microbes, les bactéries et les virus. En cas de grippe, utilisez le thym à thymol, qui est l'une des huiles les plus puissantes.

Aromathérapie : ne pas consommer les huiles essentielles pures

Il existe plusieurs façons de se soigner avec les huiles essentielles. Tout d'abord, la prise orale. Mais attention, il ne faut pas les consommer pures ! Ajoutez quelques gouttes au lait, au miel ou au yaourt. Ensuite, l’inhalation. Déposez une goutte sur un mouchoir ou dans de l'eau chaude. Enfin, certaines huiles essentielles peuvent être appliquées directement sur la peau, en évitant soigneusement les muqueuses, le nez, les yeux... Vous pouvez également en diffuser chez vous, par exemple pour purifier l'air.

Enfants, femmes enceintes ou allaitantes, malades chroniques... attention !

Inhaler des huiles essentielles et les appliquer sur le corps est simple. Mais il faut les utiliser avec précaution ! Elles sont efficaces pour les petits problèmes quotidiens, mais si c’est plus grave, il faut consulter chez un médecin. Les huiles essentielles se présentent, par définition, sous des formes ultra concentrées. Elles peuvent provoquer des réactions graves. Irritation, nausées et même convulsions. Pour les éviter, il faut demander conseil à votre pharmacien.

De plus, les huiles essentielles ne sont pas recommandées pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques telle que l'asthme. En 2017, le magazine 60 millions de consommateurs révélait des effets secondaires de l'utilisation des huiles essentielles similaires à ceux causés par les perturbateurs endocriniens, comme des poussées mammaires anormales chez des jeunes garçons.