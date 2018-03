Des huiles essentielles développent les seins chez les hommes

Huit millions de flacons d’huile essentielle sont vendus chaque année en France. Le marché est en plein essor. Prévenir le rhume, soulager des douleurs articulaires, soigner des problèmes de peau, les fonctions de ces huiles sont multiples.

Mais certaines peuvent avoir des effets secondaires inattendus. C’est le cas de l’huile essentielle de lavande et d’arbre à thé. Chez les hommes, lorsqu’elles sont utilisées fréquemment, elles pourraient provoquer des dérèglements hormonaux et développer la croissance des seins. Un phénomène expliqué par des chercheurs américains et publié sur le site de la société américaine d'endocrinologie, l’Endocrine Society.

Des perturbateurs endocriniens dans ces huiles essentielles

Les huiles essentielles sont vendues sous des formes très variées. Souvent, elles sont utilisées comme base dans des produits de beauté, des crèmes traitantes, etc. Mais peu d’utilisateurs sont conscients des dangers potentiels de ces huiles.

« Elles contiennent des composants chimiques divers et doivent être utilisées avec précaution car certains d’entre eux sont de potentiels perturbateurs endocriniens », explique J. Tyler Ramsey, l’auteur principal de cette recherche.

La gynécomastie est un développement des seins chez les hommes

De nombreux cas de gynécomastie masculine, autrement dit de croissance des seins chez les hommes, sont liés à l’utilisation de deux huiles essentielles : celle de lavande et celle d’arbre à thé. L’étude de ces deux produits en laboratoire montre qu’ils ont des propriétés œstrogéniques et anti-androgéniques.

Une utilisation régulière de produits composés en partie de ces huiles peut empêcher l’action de la testostérone, ce qui a un impact sur la puberté et la croissance. Dès l’arrêt de l’utilisation, la gynécomastie disparaît.

Avant d’utiliser ce type de produit, mieux vaut donc demander conseil à un pharmacien ou à son médecin traitant.