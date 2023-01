Règles douloureuses : elles le seraient encore plus pendant l'hiver

L'ESSENTIEL En France, une femme sur trois éprouverait des menstruations plus douloureuses durant l’hiver d’après cette étude.

L’étude a été menée en octobre 2022 auprès de 5.083 femmes âgées de 18 à 45 ans en France, au Royaume Uni, aux États-Unis, en Espagne et en Italie.

Le témoignage de plus de 5.000 femmes est éloquent : les menstruations sont encore plus pénibles lorsqu’il fait froid.

Hiver : un tiers des femmes a des règles plus douloureuses

D’après une étude, 30 % des répondantes auraient ainsi ressenti davantage de douleurs comme des ballonnements, des crampes, des gaz, des migraines, de l'anxiété, des nausées ou encore une peau sensible. Dans le détail, 17 % d'entre elles expliquent également que leur cycle serait plus irrégulier et 14 %, qu'il dure plus longtemps.

De nombreuses théories expliquent ce lien entre saison froide et inconfort des femmes pendant leurs règles : "La baisse des températures entraînerait une constriction des vaisseaux sanguins pouvant augmenter la douleur. Mais d’autres théories existent, notamment liées au petit coup de mou inhérent à l’hiver. Cette déprime pourrait entraîner “une aggravation de la perception de la douleur”, indique la gynécologue Susanna Unsworth.

L'hiver impact la production d'hormones du cycle menstruel

Le manque de soleil serait une autre piste, décrite par une précédente étude. En effet, pendant l’hiver, on est moins exposé aux vitamines apportées par la lumière du soleil, ce qui ralentit le niveau de production des hormones FSH, associée au cycle menstruel.

Cela peut entraîner "une ovulation moins régulière et une augmentation de la durée du cycle”, d’après la spécialiste. Le niveau bas de ces hormones peut en outre provoquer des problèmes à la thyroïde, qui auront aussi des effets pernicieux sur le cycle.

La Dr Preethi Daniel, directrice de la London Doctors Clinic, explique quant à elle que les jours plus courts et plus sombres, et leur répercussions sur l'humeur, sont également à prendre en compte : "Le fait de rester davantage à l'intérieur, de bouger moins et de manger plus aurait également un effet néfaste sur les symptômes prémenstruels", selon la médecin.