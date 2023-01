Des virus pour protéger nos aliments de bactéries mortelles

L'ESSENTIEL Escherichia coli (E. coli) est une bactérie responsable de diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, d’après l’Institut Pasteur.

Dans sa forme grave, cette bactérie produit une puissante toxine à l’origine du syndrome hémolytique et urémique (SHU) potentiellement mortel, d’après l’OMS.

Alors que les rappels de produits pour cause de contamination à E.Coli, ne sont pas rares, des chercheurs de l'université McMaster pourraient avoir trouvé un moyen surprenant de combattre cette bactérie dangereuse. Ils ont en effet mis au point un vaporisateur contenant des virus anti-microbes.

Le spray permet de détruire les agents pathogènes sur les aliments

Les auteurs de l'étude, publiée dans la revue Nature Communications, estiment que "leur désinfectant en spray" est à la fois sûr pour les aliments et très efficace, grâce à l’assemblage de bactériophages (appelés aussi phages) -des virus inoffensifs qui se nourrissent de bactéries- sous forme de billes microscopiques.

"Ces billes peuvent être exposées en toute sécurité aux aliments pour éliminer les agents pathogènes dangereux tels que E. Coli 0157. Les billes sont incroyablement petites, mesurant environ 20 microns (un cinquantième de millimètre) de diamètre, mais elles sont remplies de millions de phages”, expliquent les auteurs.

Cette invention a été testée efficacement sur des aliments tels que le bœuf et la laitue ; deux sources très courantes d'épidémies d’E.Coli.

Les phages présentent des caractéristiques inédites pour lutter contre les microbes

Les phages sont présents naturellement, tant dans l'environnement que dans l'organisme. Lorsqu'ils entrent en contact avec des bactéries ciblées, ils se multiplient, ce qui augmente de manière exponentielle leur pouvoir anti-microbes : "Il s'agit d'une réaction en chaîne, créant une réponse dynamique et continue qui est encore plus puissante que les antibiotiques", explique le professeur Tohid Didar, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en nanobiomatériaux. "Aucun autre produit anti-bactérien -pas même l'eau de Javel- ne possède les propriétés particulières des phages." Leur avantage réside notamment dans le fait qu’ils n’ont pas d’impact sur les bactéries bénéfiques qui améliorent le goût, l'odeur et la texture des aliments.

Les auteurs de l'étude prévoient qu’une version du spray de phages pourrait être disponible dans un futur proche et que la même approche peut être adoptée contre d'autres bactéries responsables d'intoxications alimentaires, comme la Salmonella et la Listeria.