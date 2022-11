​​Rappel de produit : ces burgers de supermarché ne doivent pas être mangés

L'ESSENTIEL En 2021, pas moins de 4.096 produits alimentaires ont été rappelés, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Depuis le 1 er avril 2021, la plateforme gouvernementale Rappel Conso liste tous les produits, alimentaires ou non, jugés défectueux ou dangereux pour la santé.

La vigilance des consommateurs est de mise ! En effet, cette semaine les rappels des denrées contenant des produits d'origine animale ont été nombreux.

Staphylocoque, E-coli et Listeria présents dans certaines références

Après les charcuteries contenant un staphylocoque, qui peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, et les steaks hachés contaminés par la bactérie E-coli, responsable de diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, le gouvernement signale qu’une référence de burger présente également des risques pour la santé.

En effet, le produit "Mon Burger Gourmand Bœuf et Cheddar" de la marque Madrange, vendu chez Auchan et Carrefour pourrait contenir la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, d'après le site Rappel Conso.

En cas de symptômes de listériose il faut prévenir son médecin

La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Elle peut avoir des conséquences particulièrement importantes chez la femme enceinte et le nouveau-né, ainsi que chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli (personnes immunodéprimées et personnes âgées), indique le Ministère de la Santé et de la Prévention.

"Les personnes qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes", indique Rappel Conso.

En cas d'achat, il est conseillé de ne pas consommer le produit et de le rapporter en magasin pour être remboursé.