Bactérie E. coli : de la viande hachée rappelée dans toute la France

L'ESSENTIEL Escherichia coli (E. coli) est une bactérie qui réside dans le tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud.

La majorité des souches de E. coli sont inoffensives, quelques-unes seulement sont pathogènes pour l’homme.

Les magasins Aldi viennent de rappeler de la viande hachée à cause d’une suspicion de présence de la bactérie Escherichia coli, qui peut être toxique pour l’organisme.

Vomissements

Selon le site officiel des autorités sanitaires Rappel Conso, cet aliment a été distribué et vendu dans toute la France le 15 juin dernier. Plus précisément, le rappel concerne de la viande hachée "pur bœuf façon bouchère race limousine" de la marque "Pays gourmand", conditionnée dans des barquettes de 300 grammes. "Il s’agit des lots 22333351 et 22333366, qui portent le code-barres 26067599, avec une date limite de consommation fixée au 21/06/2022", indiquent les experts en santé publique.

La consommation de produits contaminés aux bactéries Escherichia coli peut entraîner dans la semaine qui suit des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. "Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants", détaille le site Rappel Conso. "Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette ingestion ainsi que le lieu et la date d'achat", peut-on également lire.

10 jours après la consommation

En l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.