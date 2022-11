Rappel de produit : ces fromages de chèvre sont contaminés par des bactéries

L'ESSENTIEL Les autorités sanitaires rappellent que, par précaution, le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.

Il faut préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé.

La même recommandation doit être suivie pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Si vous êtes un amateur de fromage de chèvre et que vous avez l’habitude d’acheter ceux de la marque Chevrier des Crays, vous pourriez être concerné par ce rappel produit. Plusieurs lots de produits de la marque commercialisés courant septembre ont été contaminés par des souches pathogènes de la bactérie Escherichia coli.

Quatre type de produits sont concernés : le fromage de chèvre frais “Satonnay - Fleurs” de 140g, le “Cabrifrais” (fromage de chèvre au lait cru), les “Mini-Barattes” (fromage de chèvre sec) et les “Bouchons France” (fromage de chèvre frais).

Rappel de produit : un remboursement ou un échange est possible

Distribués par différentes enseignes en France - Auchan, Carrefour, Intermarché, Système U, Leclerc… - ces fromages ne doivent pas être consommés et doivent être détruits ou rapportés en magasin, s’ils correspondent aux lots concernés. Vous pouvez retrouver les numéros des lots sur le site rappel.conso.gouv.fr. Ces produits pourront être remboursés pour certains (c’est le cas du Satonnay et du Cabrifrais) jusqu’au 12 novembre prochain ou échangés (pour les Bouchons et les Mini-Barattes) jusqu’au mercredi 16 novembre, dates de fin des procédures de rappel.

Contamination aux bactéries E.coli : quels symptômes ?

Les bactéries Escherichia coli, souvent abrégées en E.coli, sont régulièrement responsables dans les contaminations à l’origine des rappels de produits chaque année, comme lors du scandale des pizzas Buitoni. Comme le rappelle le site Rappel Conso, elles peuvent provoquer des diarrhées, parfois sanglantes, ou des gastro-entérites, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (dans 5 à 8 % des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants.

Les personnes qui auraient mangé les fromages de chèvre concernés et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat. En l'absence de symptôme dans les 10 jours après l'ingestion des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.