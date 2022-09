Comment s’informer sur les rappels de produits contaminés ?

L'ESSENTIEL Les produits de consommation (alimentaires ou non) qui présentent des risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs peuvent faire l'objet d'un rappel

Au total, 4 803 procédures de rappel pour des produits alimentaires ont été recensées depuis avril 2021, soit environ 400 rappels tous les mois.

Pizzas, gâteaux, chocolats, fromages, charcuterie, apéritifs… Le nombre de produits rappelés car ils ne correspondaient pas aux normes sanitaires en vigueur ne cesse d’augmenter. Avec cette longue liste, difficile de s’y retrouver. Mais, depuis le 1er avril 2021, il existe un site gouvernemental qui répertorie tous les rappels de produits enregistrés : Rappel Conso.

Rappel Conso, le site qui liste les rappels de produits

Ce portail, mis en place par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), classe les rappels de produits par thèmes (alimentation, hygiène-beauté, appareils électriques-outils, maison-habitat…). On y retrouve la photo du produit, la marque, le risque encouru et éventuellement le numéro du lot et/ou la zone géographique concernée.

Toutes ces indications sont détaillées par l'enseigne elle-même, qui est dans l’obligation de déclarer tous ses rappels sur le site en remplissant une fiche produit. Les médicaments sont les seuls absents de cette liste, mais ils continuent d’être déclarés à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), selon les procédures déjà en place.

Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des rappels produits sur le compte Twitter @RappelConso.

Un rappel produit, c’est quoi ?

Les produits de consommation qui présentent des risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs peuvent faire l'objet d'un rappel. Si ce rappel est prononcé avant la mise en vente, les produits n'arriveront jamais dans les supermarchés. Mais si un produit est rappelé après sa commercialisation, les acheteurs sont contraints de rapporter le produit en magasin pour destruction. Les enseignes à l’origine des rappels sont dans l’obligation d’informer les pouvoirs publics et les consommateurs via leur site internet, leurs réseaux sociaux ou par l’intermédiaire des médias. Cependant, l’information n’arrive pas toujours aux yeux ou aux oreilles des consommateurs qui peuvent rester dans l’ignorance.