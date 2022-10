Rappel de produit : ne mangez pas ces viennoiseries vendues en supermarché

L'ESSENTIEL Des pains au chocolat Chabrior vendus par Intermarché font l'objet d'un rappel national pour présence de l'allergène soja non mentionnée sur l'emballage.

Ces viennoiseries ne doivent pas être consommées. Il faut les ramener au point de vente pour obtenir un remboursement.

Au petit-déjeuner, au goûter, ou simplement lors d’un petit creux dans la journée, les pains au chocolat font partie des collations très appréciés des Français. Si c’est justement votre cas, prenez garde si vous avez acheté ces viennoiseries en supermarché : certaines d’entre elles font l’objet d’un rappel national.

Pains au chocolat d’Intermarché : un allergène non mentionné sur l’emballage

Les pains au chocolat de la marque Chabrior, vendus par paquet de 10 (450g) par le groupe Intermarché, font l’objet d’un rappel national pour “présence de l'allergène soja dans le produit non mentionnée sur l'étiquetage”.

Cela concerne le lot au code d'article international (GTIN) 3250390373216, avec une date de durabilité minimale fixée au 10/11/2022. Ces produits ont été commercialisés dans les points de vente français du groupe du 14/10/2022 au 21/10/2022.

Si vous avez acheté ces viennoiseries, il ne faut plus les consommer et les rapporter le plus rapidement possible au magasin pour obtenir un remboursement.

Allergène soja : quels sont les risques ?

“Un allergène est une substance qui déclenche l'allergie, un ensemble de réactions du système immunitaire de l'organisme à la suite d'un contact, d'une ingestion, voire d'une inhalation”, rappelle le site du gouvernement. Ainsi, les règles d’étiquetage des produits sont strictes : les étiquettes doivent obligatoirement mentionner la présence de l’un d’entre eux aux consommateurs.

Le soja (et produits à base de soja) fait partie des 14 allergènes qui doivent figurer sur les emballages. Les symptômes de l’allergie alimentaire apparaissent très rapidement : de quelques minutes à deux heures après l’ingestion de l’aliment. Cependant, elles varient en fonction de l’âge.

Pour les enfants, l’Assurance maladie précise que cela peut se traduire par :

une rhinite et un asthme (du nourrisson ou de l’enfant de plus de 3 ans) ;

une poussée d'eczéma atopique : peau sèche, rouge avec des démangeaisons ;

une urticaire allergique ;

des troubles digestifs : douleurs abdominales associées à des coliques et des pleurs fréquents, vomissements, diarrhées qui entraînent une perte de poids parfois importante, reflux gastro œsophagien, constipation ;

un choc anaphylactique (dans de très rares cas).

Chez l’adulte, les signes qui doivent alerter sont :