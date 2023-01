Dans quelle région vit-on le plus longtemps en Europe ?

L'ESSENTIEL Selon l’Insee, l’espérance de vie à la naissance correspond à la durée de vie moyenne d'une génération, en prenant en compte les conditions de mortalité par âge de l'année étudiée.

En 2019, la France était en tête des populations européennes, avec l’Espagne, pour l’espérance de vie à 65 ans.

La Corse est connue pour ses plages, ses paysages, sa culture... et elle le sera aussi désormais pour sa longévité. D’après une étude d’Eurostat, les habitants de l’île de beauté détiennent le record européen de 2020 en termes d’espérance de vie : 84 ans. Dans l’Union européenne, la moyenne se situe à 80,4 ans.

Espérance de vie : les populations méditerranéennes en tête

Pour les femmes corses, l’espérance de vie à la naissance se situe même à 87 ans. BFMTV a interrogé des habitants de l’île pour tenter de percer le secret de cette longévité record. Pour Pierre, un retraité, cela pourrait être lié au soleil et à l’alimentation. Mattea mise plus sur le faible niveau de stress des Corses. Enfin, Chantal estime que la mer et la montagne permettent d’être sportif, et de réduire les "douleurs".

Des caractéristiques partagées par les deux autres régions présentes sur le podium européen de la longévité : les îles espagnoles des Baléares et la région de l’Épire, située en Grèce. Les régions du pourtour méditerranéen ont globalement des niveaux d’espérance de vie plus importants que les autres.

Quel est l’impact du sexe sur l’espérance de vie ?

Généralement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, et ces données récentes le confirment. Pour l’année 2020, les femmes avaient une espérance de vie moyenne à la naissance de 83,2 ans, soit 5,7 ans de plus que les hommes. Si les femmes corses détiennent le record, elles sont suivies par celles des Baléares, dont l’espérance de vie moyenne à la naissance se situé à 86,7 ans. Les niveaux sont similaires dans les îles Åland en Finlande, les régions de la Loire et du Midi-Pyrénées en France, et la région de l’Épire en Grèce. Cette dernière est aussi caractérisée par la meilleure espérance de vie à la naissance pour les hommes, suivie par la région de l’Ombrie en Italie et les Baléares.

Union européenne : quels sont les pays avec une espérance de vie plus faible ?

À l’inverse, les pays de l’Est de l’Europe sont à des niveaux plus faibles. L’espérance de vie la plus basse concerne trois régions de Bulgarie, le Nord-Ouest, le Centre-Nord et le Sud-Est. De manière générale, l’espérance de vie à la naissance a diminué en Europe, en comparaison aux données de 2019 : d’un an en moyenne chez les hommes, et de 0,8 années chez les femmes. "Cette réduction de l’espérance de vie à la naissance est liée à l’augmentation soudaine de la mortalité en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19", notent les auteurs de l’étude.

France : comment évolue l’espérance de vie selon l’âge ?

D’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, parue en octobre 2021, l’espérance de vie sans incapacité en France augmente depuis 2008. Cette donnée correspond "au nombre d’années que peut espérer vivre une personne sans être limitée dans ses activités quotidiennes".

Les chercheurs de la Dress s’intéressent particulièrement au niveau de cette donnée après 65 ans. En 2020, l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans était de 12,1 ans pour les femmes et 10,6 ans pour les hommes. Quant à l’espérance de vie sans incapacité sévère, elle était de 18,1 ans pour les femmes, et 15,7 ans pour les hommes.