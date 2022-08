Le mal des montagnes touche une personne sur cinq

L'ESSENTIEL Les personnes peuvent éviter ces troubles en montant lentement et en prenant parfois des médicaments.

Le diagnostic médical du mal des montagnes repose essentiellement sur les symptômes.

Vous êtes au sommet d’une montagne, sur le toit du monde ou presque. Ce pourrait être le bonheur absolu. Mais un étau serre vos tempes. Vous avez le cœur au bord des lèvres. C’est l’ivresse des hauteurs ou plus prosaïquement le mal des montagnes.

Heureusement, cela va se borner à quelques palpitations, des vertiges, une lassitude plus importante que celle que justifie l'effort que vous venez d'effectuer. Au pire, le soir, vous n'arriverez pas à trouver le sommeil. Mais il faut être patient, même si c’est désagréable, le mal va disparaître en moins de 48 heures si vous restez ou en quelques minutes dès que l’on rejoint la plaine. C’est un peu la même sensation que dans le mal de mer qui cède, comme par magie, dès que l’on touche la terre ferme.

Attention, urgence !

Si vous décidez de poursuivre l’ascension, on quitte la sensation d’inconfort pour un problème qui risque de s'aggraver. À 4.000 mètres, un alpiniste sur 2 ressent une impression de malaise. Mais plus graves, des quintes de toux, un essoufflement important peuvent survenir : attention alors au début d’œdème pulmonaire. À un stade ultérieur, ce peut être l’œdème cérébral qui peut mener au coma. Mais faut vraiment être face à des forcenés parce que des signes comme un comportement bizarre, des troubles de la vue, des vomissements alertent et imposent la redescente immédiate.

Et ce n’est pas une histoire de montagnard. Ils seront des milliers cet été à emprunter, par exemple le téléphérique de l’aiguille du midi, à Chamonix. Sa gare supérieure est à 3.777 mètres et on ne peut pas dire que ce ne soit fréquenté que par des montagnards. Ce sont plutôt des retraités ! Même pour une altitude plus raisonnable, entre 1.500 et 3.000 m, le mal des montagnes est imprévisible. Et celui qui craint le plus n’est pas forcément celui que l’on croit : le grand sportif peut être aussi bien terrassé que le novice, il n’y a pas de règle.

Les femmes et les enfants sont plus à risque

Si les femmes semblent un peu plus touchées, le plus souvent pour des problèmes d’anémie, les enfants ne sont normalement pas plus exposés que les adultes, mais comme ils remuent sans cesse, ils sont plus à risque. Et bonne nouvelle pour les téléphériques de tourisme, les personnes âgées sont en règle générale moins sensibles.

Si on se résume, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n’est prendre la première benne en partance quand ça commence à tourner, en restant allongé. Il existe pour les plus anxieux des tests de dépistage que certains médecins spécialistes peuvent vous proposer, mais en règle générale, si vous n'avez pas de maladie cardiaque, ou respiratoire, si vous avez plus de 18 mois et que vous n'êtes pas enceinte, une montée progressive et un ou deux jours de repos arrivés à l'altitude des vacances seront synonymes d'absence de problèmes.

Des précautions à prendre pour les bébés

Pour les bébés, l’altitude peut être risquée. Donc avant un an les spécialistes recommandent de ne pas dépasser 1.200 m. Une astuce toutefois, biberons et tétines peuvent être utiles. Le phénomène de succion permet à bébé à réduire les risques d’avoir mal aux oreilles avec le changement d’altitude.