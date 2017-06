Université d’Oxford

Paracétamol : efficace pour prévenir le mal des montagnes

Trouble bien connu des alpinistes, le mal de l'altitude peut être mortel. Pour le prévenir, le paracétamol semble aussi efficace que l'ibuprofène.

Si vous préparez un trek dans l’Atlas ou le Népal cet été, n’oubliez pas d’emporter une boîte de paracétamol. Il pourrait vous être très utile en cas de « mal aigü des montagnes », rapporte une étude publiée dans Wilderness & Environmental Medicine.

Au moins un alpiniste sur trois expérimente le mal de l’altitude. S’il se limite généralement à des maux de tête, nausées ou vertige, ce trouble, qui arrive sans crier gare, provoque dans 2 % des cas des œdèmes pulmonaires, un accident vasculaire cérébral, un coma, voire la mort. Ces cas sévères arrivent surtout aux alentours de 4 000 ou 5 000 mètres. Et même les grimpeurs chevronnés peuvent en souffrir.

« La meilleure prévention au mal aigü des montagnes est une lente ascension, explique le responsable des travaux, le Dr Buddha Basnyat de l’université d’Oxford (Royaume-Uni). Cependant, l’acclimatation à l’altitude peut être ignorée ou jugée impraticable par les populations locales, les randonneurs, les équipes de secours ou les militaires en mission ».



Prévention médicamenteuse

Alors pour s’en prémunir, certains prennent avant le départ et lors de la montée de l’acétazolamide, un diurétique. Mais ce médicament a de nombreuses contre-indications et d’effets secondaires. D’autres optent pour l’ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) fréquemment utiliser pour les maux de tête. Mais là aussi, les effets secondaires ne sont pas anodins.

L’équipe de l’université d’Oxford s’est donc attelée à la recherche d’un médicament efficace entraînant peu d’effet indésirable. Ils ont alors testé le paracétamol, un antalgique dont l’action est proche de l’ibuprofène.