Prédiabète : un régime pauvre en glucides aide à réduire la glycémie

L'ESSENTIEL Le pré-diabète correspond à une glycémie trop élevée, qui expose à un risque élevé de diabète.

Parmi les aliments recommandés dans un régime pauvre en glucides, les scientifiques citent le saumon, le chou-fleur, l'avocat, la viande, le yaourt nature et les légumes verts.

Manger équilibré est bon pour la santé : ce message est largement connu. Mais une alimentation de qualité est aussi une manière de prévenir certaines maladies. "Contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 (DT2) ne survient pas brutalement. Il est précédé d’une phase de dérèglement glycémique plus ou moins longue, silencieuse et réversible par les mesures hygièno-diététiques appropriées", explique la Fédération des Diabétiques. L’université d’Harvard partage les résultats encourageants d’une étude consacrée à l’impact d’un régime pauvre en glucides sur le diabète.

Pré-diabète : qu’est-ce qu’un régime pauvre en glucides

Publié dans JAMA Network, l'essai médical a rassemblé 150 personnes atteintes de prédiabète non-traité ou de diabète de faible gravité, toutes étaient en surpoids. Pendant six mois, la moitié des participants a suivi un régime pauvre en glucides, et l’autre moitié a conservé ses habitudes alimentaires. Au cours des trois premiers mois, les participants suivant le régime pauvre en glucides devaient maintenir les niveaux de glucides en dessous de 40 g par jour, soit l’équivalent de la quantité contenue dans une pomme. Ensuite, du quatrième au sixième mois, le seuil était 60 grammes par jour. À la place des glucides, les participants ont été incités à consommer des protéines et des bonnes graisses, comme les légumes, le poisson, la volaille, les œufs, l’huile d’olive, les noix, et un peu de fromage. "On leur a conseillé de limiter ou d'éviter les autres produits laitiers, les fruits, les légumineuses, les haricots et les céréales", précise l’article d’Harvard.

Régime pauvre en glucides : quel impact sur le pré-diabète ?

Des tests sanguins ont été réalisés entre trois et six mois après le début de l'essai. "Cette étude montre clairement qu'un régime pauvre en glucides, vraiment très pauvre en glucides, est efficace pour réduire les niveaux d'A1C, qui est une mesure de la glycémie au cours des trois mois précédents", explique Dr. Giulio Romeo, directeur médical associé de la section du diabète adulte au Joslin Diabetes Center d’Harvard. La glycémie à jeun a aussi diminué, et les participants ont perdu du poids, en comparaison au groupe qui n’avait pas changé ses habitudes. Selon les auteurs, ces différentes améliorations réduisaient de près de 60 % le risque de développer un diabète au cours des trois prochaines années.

Faut-il adopter un régime pauvre en glucides en cas de pré-diabète ?

Pour le moment, les résultats de cette étude doivent être confirmés par des travaux plus larges et plus longs. Dr. Giulio Romeo soulève que l’essai récemment publié ne permet pas de connaître la durabilité de ce régime. "Une étude de 12 ou 18 mois serait la bienvenue", estime-t-il.

Aussi, tout le monde ne pourra pas réduire aussi drastiquement la quantité de glucides consommée quotidiennement. "Mais réduire certains glucides pourrait présenter des avantages pour la glycémie et le contrôle du poids", explique le Dr Romeo.

Au quotidien, nous consommons des glucides sous différentes formes : des fruits, des sucreries, du pain, des féculents, etc, et dans des quantités importantes. Une petite réduction pourrait avoir des impacts significatifs. "Non seulement cela peut réduire le risque de diabète, mais cela peut également aider à perdre du poids", conclut-il.