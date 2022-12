Diabète : le jeûne intermittent aiderait à vaincre la maladie sans médicaments

L'ESSENTIEL 90 % des diabétiques sont atteints de diabète de type 2, d’après l’Inserm.

La Fédération internationale du diabète estime que 463 millions d'adultes (20-79 ans) étaient atteints de diabète dans le monde en 2019, et ce nombre devrait atteindre 700 millions d'ici 2045.

Une rémission complète du diabète après avoir pratiqué le jeûne intermittent : c’est le résultat d’une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de l'Endocrine Society. Ces travaux ont porté sur 36 participants, âgés de 38 à 72 ans, atteints de diabète de type 2 depuis un an à 11 ans et utilisant des médicaments antidiabétiques et/ou des injections d'insuline. Deux tiers d'entre eux étaient des hommes. L'indice de masse corporelle, ou IMC, des participants était compris entre 19,1 et 30,4.

Diabète de type 2 : "la rémission est possible si les patients perdent du poids"

Pour rappel, le diabète de type 2 est un trouble provoqué par une perturbation du métabolisme glucidique et principalement lié au mode de vie, selon l’Inserm. "Le diabète de type 2 n'est pas nécessairement une maladie permanente et à vie. La rémission du diabète est possible si les patients perdent du poids en modifiant leur régime alimentaire et leurs habitudes d'exercice", a déclaré Dongbo Liu, auteur correspondant de l'étude et professeur à l'Université agricole de Hunan à Changsha, en Chine.

D'après la recherche, le régime alimentaire "est une approche diététique proposée basée sur le jeûne intermittent impliquant cinq jours de jeûne suivis de dix jours de réintroduction des aliments de tous les jours". Il contient des aliments, tels que le blé, l'orge, le riz, le seigle et l'avoine, et se caractérise par une réduction de la charge glycémique, des calories et des glucides, ainsi que par une augmentation des acides gras insaturés, précisent les scientifiques.

La prise de médicaments a été réduite après le jeûne intermittent

Dans le cadre de l'étude, les participants ont été répartis au hasard dans le groupe impliquant un jeûne intermittent ou dans un groupe témoin. Après avoir suivi pendant trois mois ce régime, près de 90 % des participants, y compris les personnes qui prenaient des hypoglycémiants et de l'insuline, ont réduit leur consommation de médicaments contre le diabète.

Trois mois après la fin de l'intervention, 47,2 % des participants qui suivaient le régime avaient obtenu une rémission du diabète. Ce chiffre était de 2,8 % dans le groupe témoin. Lors du suivi à 12 mois, 44,4 % des volontaires ont obtenu une rémission durable du diabète. "Cette étude a démontré l'efficacité clinique du jeûne intermittent pour obtenir une rémission du diabète pendant au moins un an", concluent les chercheurs.