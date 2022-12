6 aliments à adopter en 2023 pour améliorer votre santé

L'ESSENTIEL Selon l'INSERM, 42 % des adultes mangent au moins 5 fruits et légumes par jour.

100 grammes de kimchi représentent 21 calories.

Une tasse de pousses de brocoli contient environ 4g de fibres contre 2g pour une tasse de brocolis standards. Elles sont riches en vitamines A, B, C et E.

Diabète de type 2, cancers, maladies cardiovasculaires, obésité… de très nombreuses pathologies sont liées à une alimentation déséquilibrée. Si votre nouvelle résolution 2023 est de faire attention à votre santé, l’un des premiers leviers pour atteindre cet objectif est de prêter attention aux contenus de votre assiette.

Privilégiez les aliments non transformés et de saison afin de limiter la consommation d'additifs, de sel et de sucre. Il est recommandé aussi d’avoir un régime équilibré et varié qui fait la part belle aux fruits et aux légumes ainsi qu’aux céréales complètes. Préférez par ailleurs la viande blanche et le poisson à la viande rouge. Côté boisson : misez sur l’eau et limitez les boissons très sucrées ou alcoolisées.

Au-delà de ces principes fondamentaux, la diététicienne Paulina Lee a confié au site Eat This la liste des aliments à mettre absolument au menu en 2023 pour améliorer votre santé.

Le kimchi pour ses propriétés antioxydantes

Le kimchi - plat épicé à base de légumes fermentés, le plus souvent du chou - gagne en popularité au fur et à mesure que la “vague coréenne” (diffusion de la culture sud-coréenne via la culture et les divertissements : cinéma, K-pop, série télé…) déferle sur le monde occidental.

Et c’est une bonne chose que ce met asiatique intègre nos menus, à en croire l’experte. "Le kimchi est un aliment fermenté ou un aliment probiotique avec des composés tels que les polyphénols, les caroténoïdes, la capsaïcine, le soufre, les fibres et les composés générés par le processus de fermentation comme les bactéries lactiques", explique-t-elle. Ces éléments permettent au kimchi d’améliorer le transit et d’avoir "des propriétés antioxydantes, anti-âge, anti-obésité et antibactériennes".

"Le kimchi est un excellent ajout à n'importe quel repas ou aliment. En Corée, il est généralement ajouté comme accompagnement, mais également inclus dans de nombreux repas. Il se marie bien avec toutes sortes de protéines, peut être ajouté aux soupes, consommé nature, ajouté à du riz frit, et bien d’autres encore", précise la diététicienne.

Le curcuma pour lutter contre l'inflammation

Les amateurs d’épices ne doivent pas hésiter à ajouter du curcuma à leurs plats en 2023. Paulina Lee assure qu’il "peut aider à lutter contre l'inflammation de la muqueuse intestinale et dans tout le corps", ce qui vous fera certainement vous sentir mieux.

Par ailleurs, utilisée depuis des siècles en cuisine et en médecine traditionnelle, la plante riche en curcumine est connue pour favoriser la production de bile par le foie, en cas de digestion difficile et de manque d’appétit.

Toutefois, certains ne doivent pas en abuser. En raison de ces propriétés cholérétiques, l’ANSES "déconseille la consommation de compléments alimentaires à base de curcuma aux personnes souffrant de pathologies des voies biliaires". De plus, il existe "un risque lié aux interactions de la curcumine avec certains médicaments tels que les anticoagulants, les anticancéreux et les immunosuppresseurs".

Les fraises pour booster le système immunitaire

Les fraises ne sont pas seulement la star de l’été. Elles sont aussi des fruits très bons pour la santé. "Les fraises sont pleines de polyphénols avec de grands effets antioxydants. Elles contiennent une grande quantité de vitamine C, de manganèse, de folate et de potassium, qui sont vitaux pour le système immunitaire, la fonction cérébrale, la croissance cellulaire et la régulation de la pression artérielle, respectivement", explique Paulina Lee.

N'hésitez pas à congeler des fraises l'été afin de pouvoir profiter de leurs vertus toutes l'année.

Les pousses de brocolis pour leurs propriétés anticancéreuses

Les pousses de brocolis sont tout aussi intéressantes pour l’organisme que le légume. Elles sont riches en fibres, en vitamine C et en sulforaphane. "Le sulforaphane est un composé des légumes crucifères aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anticancéreuses", précise l’experte. Une étude animale publiée dans la revue Current Developments in Nutrition en 2018, a noté une diminution de l'incidence du cancer de la prostate avec la consommation de pousses de brocoli.

La diététicienne propose : "les pousses de brocoli sont faciles à ajouter à votre sandwich, à utiliser comme garniture sur votre toast à l'avocat ou à mélanger dans n'importe quelle salade".

Le bouillon d’os pour soulager les intestins

Le bouillon d’os est une option qui "peut être incroyablement nourrissante pour un intestin enflammé. La teneur élevée en glycine et collagène renforce la muqueuse intestinale tout en réduisant les douleurs articulaires et en améliorant la qualité de la peau", indique la spécialiste en nutrition Paulina Lee. Il peut par exemple être ajouté lors de la cuisson de légumes à la poêle.

Le saumon pour la santé cardiaque

Le saumon contient de grandes quantités d’oméga-3, connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires ainsi que leurs bénéfices sur la santé cardiaque et cognitive. Ils sont d’ailleurs nécessaires au développement et au bon fonctionnement du corps humain.

Diverses études ont montré que ces acides gras essentiels favorisent :