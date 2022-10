Bonnes résolutions : en moyenne, on les abandonne en moins de 7 semaines

L'ESSENTIEL En 2022, 53 % des volontaires ont avoué avoir pris des résolutions, mais sans parvenir à les tenir jusqu’au bout.

Près de 28 % des sondés ont reconnu être frustrés lorsqu’ils ne parviennent pas à tenir une résolution.

Avoir une activité physique régulière, manger plus sainement, réaliser du bénévolat… Chaque année, et notamment à la rentrée de septembre ou en janvier, de nouvelles résolutions sont prises pour améliorer son quotidien. Un récent sondage a cependant indiqué qu’une nouvelle habitude dure en moyenne sept semaines avant qu’elle ne soit abandonnée.

Améliorer sa santé physique : une résolution pour près d'1 personne sur 3

Près de 2.000 adultes britanniques ont été interrogés dans le cadre de cette étude réalisée par OnePoll pour le Centre commercial : mk. Plusieurs raisons ont poussé les participants à réaliser des changements dans leur vie. Ils ont notamment cité une volonté d’améliorer la santé physique (32 %), de réaliser des économies d’argent (31 %) et d’avoir des habitudes plus respectueuses de l’environnement (24 %). Trois personnes sur quatre ont estimé que si tout le monde apportait un changement à son mode de vie, cela aurait un impact important pour la planète.

Environ 30 % des participants ont affirmé se sentir fiers lorsqu’ils parviennent à maintenir une nouvelle habitude, mais 34 % sont déçus lorsqu’ils échouent. Près de 53 % des sondés ont reconnu avoir tenté de modifier leur mode de vie en 2022 sans y parvenir. Plusieurs facteurs les ont poussés à arrêter leurs nouvelles résolutions. C’est notamment le cas du manque de volonté, de motivation et de temps.

Alcool, sport, sommeil... Quelles "bonnes habitudes" sont le plus vite abandonnées ?

L’étude a aussi dévoilé la liste des résolutions les moins tenues par les volontaires : réaliser une activité physique régulière, se coucher plus tôt, réduire sa consommation de sucre et d’alcool, moins utiliser son téléphone, lire plus régulièrement, planifier ses repas en avance ou encore faire du vélo et de la marche à la place de la voiture.

"Il est intéressant de voir les habitudes que les gens essaient d'intégrer à leur routine quotidienne, mais qu'ils abandonnent (…) Nous avons tous des objectifs que nous voulons mettre en œuvre dans notre mode de vie, mais souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais nous croyons qu'un petit changement à la fois peut avoir un grand impact à long terme. Il est plus facile de se concentrer sur de petits ajustements et d'y consacrer toute son attention plutôt que de se sentir dépassé par de nombreux grands changements dans l'alimentation, la forme physique, les finances et les habitudes environnementales", a souligné Kim Priest, porte-parole des Centres :mk, dans un communiqué.