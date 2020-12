Voici comment mieux tenir ses résolutions pour la nouvelle année

L'ESSENTIEL Le 1er janvier, dites plutôt “Je vais commencer à” que “Je vais quitter/éviter” pour avoir plus de chance de respecter ses nouvelles résolutions.

Un objectif d'approche marche mieux qu'un objectif d'évitement.

La nouvelle année s’accompagne traditionnellement de nouvelles résolutions. Celles-ci restent souvent à l’état d’annonce et ne sont pas suivies d’effet. Des chercheurs suédois ont trouvé un moyen pour parvenir à tenir ces résolutions, et tout tiendrait dans la formulation. Ils ont présenté les résultats de leur recherche le 9 décembre dans la revue PLOS One.

Des résultats surprenants

Le 1er janvier, dites plutôt “Je vais commencer à” que “Je vais quitter/éviter” pour avoir plus de chance de respecter de nouvelles résolutions. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs de l’université de Stockholm et de l’université de Linköping qui se sont basés sur les résolutions prises par 1 066 personnes lors du passage de l’année 2017 à 2018. Les participants ont formulé leurs résolutions et ont été divisés en trois groupes. Chacun de ces groupes a reçu différents niveaux de soutien tout au long de l'année - aucun soutien, un certain soutien et un soutien étendu. Des suivis des participants ont été effectués chaque mois tout au long de l'année.

Les résultats ont mis en lumière l’importance de la formulation. “Il a été constaté que le soutien apporté aux participants ne faisait pas beaucoup de différence en ce qui concerne la façon dont les participants tenaient leurs résolutions tout au long de l'année. Ce qui nous a surpris, ce sont les résultats sur la façon de formuler votre résolution”, a constaté le professeur Per Carlbring au Département de psychologie de l'université de Stockholm.

Un objectif d’approche

Pour augmenter ses chances de réaliser ses nouvelles résolutions, il vaut mieux formuler un “objectif d’approche” plutôt qu’un “objectif d’évitement”. Le premier caractérise une résolution où l’idée est d’adopter une nouvelle habitude ou quelque chose de nouveau dans sa vie. La seconde concerne le fait d’éviter ou de quitter quelque chose.

“Dans de nombreux cas, reformuler votre résolution pourrait certainement fonctionner, poursuit Per Carlbring. Par exemple, si votre objectif est d'arrêter de manger des sucreries pour perdre du poids, vous réussirez probablement mieux si vous dites ‘Je vais manger des fruits plusieurs fois par jour’. Vous remplacez ensuite les bonbons par quelque chose de plus sain, ce qui signifie probablement que vous perdrez du poids et que vous conserverez également votre résolution. Vous ne pouvez pas effacer un comportement, mais vous pouvez le remplacer par autre chose. Bien que cela puisse être plus difficile à appliquer à la résolution ‘J’arrêterai de fumer’”.