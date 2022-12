Cancer colorectal : les nitrites des viandes transformées augmentent les risques

L'ESSENTIEL Pour limiter l’exposition aux nitrates et aux nitrites, il est recommandé de consommer moins de 150 g de charcuterie par semaine et de privilégier une alimentation variée riche en fruits et en légumes.

Selon l'ANSES, nous sommes exposés aux nitrites à 99 % par les aliments et en particulier la charcuterie , qu’elle soit artisanale ou industrielle.

Le cancer colorectal représente la 2e cause de décès par cancer tous sexes confondus en France.

Des chercheurs de l'université Queen's de Belfast mettent en garde contre les nitrites présents dans les viandes transformées. Leur étude, publiée dans la revue scientifique NPJ Science of Food le 28 décembre 2022, montre que les souris nourries avec des saucisses de Francfort contenant ce conservateur avaient plus de tumeurs gastro-intestinales que celles alimentées avec des viandes sans nitrites.

Nitrites : un risque de tumeur gastro-intestinale accru de 53 %

Le lien entre les nitrites et un risque accru de cancer colorectal a été mis en lumière par plusieurs travaux au cours des dernières années. Toutefois, les scientifiques de Belfast ont remarqué que les animaux participant à ces recherches étaient généralement nourris avec des quantités importantes de nitrites. Ils ont ainsi voulu vérifier les effets du conservateur s’il est consommé modérément.

Pour cette expérience, des souris ont été nourries, soit avec des saucisses de Francfort contenant des nitrites, soit des saucisses sans nitrite, soit du porc sans nitrite. Ces viandes représentaient 15 % de leur alimentation. Il s'agit d'une quantité proche d'un régime alimentaire standard humain. Après 8 semaines, les rongeurs ayant été alimentés avec les saucisses de Francfort avec nitrite présentaient 53 % de tumeurs gastro-intestinales en plus que le groupe témoin.

"Cela démontre clairement que des quantités alimentaires faibles (de nitrite, NDLR) peuvent exacerber la maladie", ont écrit les auteurs dans leur article.

Interrogé par The Guardian, Chris Elliot, directeur de l'Institute for Global Food Safety de l'université Queen's, a ajouté : "Les résultats de cette nouvelle étude rendent encore plus clair le risque de cancer associé à la viande séchée au nitrite. La consommation quotidienne de bacon et de jambon contenant du nitrite pose un risque très réel pour la santé publique."

Nitrites et cancer colorectal : des conclusions similaires à celles de l’ANSES

L’ANSES a aussi mis en garde contre les nitrites et les nitrates présents dans notre alimentation en juillet dernier et préconisait la réduction de leurs utilisations lors de préparation des produits.

"L’Anses a analysé les publications scientifiques en cancérologie parues depuis les travaux de référence de l’Efsa (2017) et du CIRC (2018). Elle confirme l’existence d’une association entre le risque de cancer colorectal et l’exposition aux nitrites et/ou aux nitrates, qu’ils soient ingérés par la consommation de viande transformée, ou via la consommation d’eau de boisson. Plus l’exposition à ces composés est élevée, plus le risque de cancer colorectal l’est également dans la population", explique le communiqué.