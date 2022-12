Cette façon de marcher vous aidera à éliminer les repas de fêtes

L'ESSENTIEL Selon l'OMS, les adultes devraient consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue.

Les activités physiques intenses sont entre autres l'aérobic, la course à pied, la marche rapide, grimper une côte à vive allure ou encore les sports d'équipe (rugby, foot, basket...).

Beaucoup de famille ont pour habitude de faire une promenade après le repas de Noël pour faciliter la digestion. Une équipe de chercheurs américains ont une proposition pour dépenser encore plus d’énergie, et donc brûler les excès des fêtes, pendant cette balade.

Il faut marcher comme M. Teabag, personnage d’un sketch des Monty Python. C’est-à-dire en faisant de grandes enjambées et de nombreux gestes ridicules, et finalement pas “très efficace” pour se rendre du point A au point B.

Marcher comme les Monty Python pour dépenser plus d’énergie

Pour l’édition de Noël de la revue British Medical Journal qui présente des études scientifiques “plus légères”, des chercheurs américains ont décidé d'établir quelles démarches permettaient de dépenser le plus de calories.

Ils ont ainsi demandé à 13 adultes en bonne santé (six femmes, sept hommes) âgés de 22 à 71 ans (âge moyen 34 ans) sans antécédents de maladie cardiaque ou pulmonaire et sans trouble de la marche connu de déambuler pendant 5 min : une première fois normalement, la seconde fois en imitant M. Teabag et la troisième fois en imitant M. Putey, autre personnage du sketch “le ministère des marches ridicules” de la troupe humoriste britannique.

La vitesse moyenne, la consommation d'oxygène, la dépense énergétique et l'intensité de l'exercice (quantité de calories dépensées par minute d'activité physique) ont été mesurées. Les scientifiques ont découvert que seule la démarche de M. Teabag entraînait une dépense énergétique significativement plus élevée, soit environ 2,5 fois celle de la marche habituelle.

100 Kcal supplémentaires dépensées en 12 min

Entraînant une consommation d’oxygène de 27,9 ml/kg/min, la marche ridicule de M. Teabag peut être - à la différence des deux autres - considérée comme un exercice d'intensité vigoureuse. Ainsi, en s’amusant à marcher de façon “ridicule” 11 min par jour, les adultes pourraient atteindre l’objectif de 75 min d’activité physique vigoureuse recommandée par l’OMS, soulignent les chercheurs. Ils estiment par ailleurs que l’adopter entre 12 et 19 min par jour aiderait à augmenter les dépenses énergétiques quotidiennes d’approximativement 100 Kcal.

Cette démarche serait, selon leurs estimations, bénéfique pour la santé cardiorespiratoire et réduirait le risque de mortalité.

Néanmoins, les chercheurs reconnaissent que certaines personnes, comme celles ayant des difficultés à se déplacer ou encore des maladies articulaires, n’ont pas forcément la possibilité de se promener en imitant M. Teabag. Ce personnage peut toutefois rester une source d’inspiration. "Ils pourraient être en mesure d'augmenter leur dépense énergétique en réalisant leurs mouvements quotidiens, avec l'inefficacité comme objectif", disent-ils.

"Notre analyse de l'énergie consommée au cours de différents styles de marche vise à donner aux gens les moyens de bouger leur propre corps de manière plus énergique et, espérons-le, joyeuse. Les efforts visant à améliorer la forme cardiovasculaire devraient englober l'inclusivité et l'inefficacité pour tous", concluent-ils.

La “marche ridicule” de M. Teabag à imiter

Voici la démarche à imiter pendant une dizaine de minutes pour dépenser plus d’énergie.