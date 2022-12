Rappel de produits : plusieurs classiques des fêtes contaminés par Listeria

L'ESSENTIEL La listériose est une maladie causée par la bactérie Listeria monocytogenes qui se transmet essentiellement par l'alimentation.

Elle peut parfois être grave et le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Pour la traiter, des antibiotiques sont prescrits aux malades.

Chaque année, environ 300 cas de listériose sont recensés en France et de nombreux rappels de produits sont déclenchés pour la prévenir.

Le site gouvernemental Rappel Conso, qui permet de s’informer sur les produits vendus pouvant être défectueux ou dangereux pour la santé, a identifié certains lots de denrées - des aliments incontournables du repas du réveillon de Noël - qui pourraient présenter des risques pour la santé.

Plusieurs lots de chapon rappelés pour contamination bactérienne

Ce sont plusieurs lots de chapon qui sont concernés par un rappel de produit, pour un risque de contamination à la bactérie Listeria, à l’origine de la listériose. Il s'agit dans un premier temps de lots de 2,5 kg de sauté de chapon, de la marque Le Gaulois Professionnel, commercialisés par Métro, Guillot-Cobreda ou Palmidor. Trois lots ont été retirés des rayons : 0362011368 (date limite de consommation fixée au 14/12/2022), 0362011538 et 0362011291 (DLC : 10/12/2022).

Des cuisses de chapon sont également rappelées (lots 0362011290, 0362011369 et lot 0362011292) dont certaines halal (lot 0362011290). Elles ont été commercialisées par les entreprises Maison Farret, Rampal, Guillot-Cobreda et Metro.

La listériose, une maladie qui peut entraîner des formes graves

En raison du risque de contamination, il est recommandé de ne pas consommer ces produits et de les rapporter en magasin. Les acheteurs pourront bénéficier d'un remboursement.

Les personnes qui auraient déjà consommé ces produits et qui présenteraient de la fièvre, avec ou sans maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation, indique Rappel Conso. La listériose peut aussi provoquer des troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements). Dans certains cas, la maladie peut entraîner des formes graves. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Ces derniers présentent "un terrain permettant à la bactérie de se développer plus facilement", rappelle l’Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses).

D'autres produits phares du repas de Noël concernés par un rappel produit

D’autres denrées souvent présentes sur les tables de Noël font aussi l’objet d’un rappel produit, pour différentes causes. Un lot de jambonneau cuit (lot 33648) et de jambon persillé de Bourgogne (lot 33348) de la marque Père Anselme pour contamination par Listéria. Du thon fumé de la marque Thiriez Selection pour contamination par Listeria (lots : 22110409, 22112509, 22112509, 22110409). Du foie gras de canard entier de la marque Feyel pour anomalie d'étiquetage (aucun risque pour la santé : lots A314). Et du saumon fumé (Hautes Terres d’Ecosse 300g de la marque Petit Navire, lot : 10352143280) pour anomalie d'étiquetage. Tous ces produits pourront être remboursés ou échangés si rapportés en magasin.

La semaine dernière, comme nous l'avions relayé, plusieurs lots de fromages, de jambon et de crevettes avaient également été rappelés pour une contamination par Listéria.