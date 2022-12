Fromage, jambon… rappel de plusieurs produits contaminés par la Listeria

L'ESSENTIEL La listériose est une maladie causée par la bactérie Listeria monocytogenes qui se transmet essentiellement par l'alimentation.

Elle peut parfois être grave et le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Pour la traiter, des antibiotiques sont prescrits aux malades.

Chaque année, environ 300 cas de listériose sont recensés en France et de nombreux rappels de produits sont déclenchés pour la prévenir.

Un certain nombre de produits alimentaires sont concernés par un rappel cette semaine et ne doivent pas être mangés, en raison d’un risque de contamination à la bactérie Listéria monocytogène, le pathogène responsable de la listériose.

Fromages, jambon, saucisson, crevettes... quels sont les produits rappelés ?

Dans la liste des aliments retirés de la vente, publiée par le site gouvernemental Rappel Conso, on retrouve deux fromages. L’Emmental râpé 29% MG 200g, de la marque Biocoop (n° lot GD003GD1, date limite de consommation : 12/02/2023), et le Munster AOP au lait cru de la marque Laiterie de la vallée de Munster - Fromagerie Lehmann (lots 293 et 307, dont la DLC va du 8 décembre au 31 et du 23 au 7 janvier).

Le jambon supérieur cuit découenné, dégraissé 720g de la marque METRO CHEF (lots 1127955, 1128085 et 1128259, avec une DLC fixée au 31 décembre 2022) est également concerné par un rappel produit pour une contamination à la Listeria, ainsi que le saucisson à l’ail fumé droit Francilin 1.3kgx6 de la marque Les Salaisons régionales (lot 22344, DLC fixée au 7/12/2022) et les barquettes de crevettes créoles, vendus sans marque dans le stand d’animation créole de plusieurs grands distributeurs (lot 22332, DLC fixée 5/12/2022).

Tous ces produits, commercialisés dans la France entière, ne doivent plus être consommés et doivent être détruits ou rapportés en magasin. Si rapportés, ils pourront être échangés ou remboursés.

Listériose : une maladie qui peut parfois entraîner des formes graves

Les personnes qui auraient déjà consommé ces produits et qui présenteraient de la fièvre, avec ou sans maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation, indique le site gouvernemental Rappel Conso. La listériose peut également provoquer des troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements).

La maladie peut parfois entraîner des formes graves. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Ces derniers présentent "un terrain permettant à la bactérie de se développer plus facilement", rappelle l’Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses). Des complications neurologiques, telles qu’une méningite ou une encéphalite, peuvent se présenter et avoir un impact négatif sur les chances de survie du patient. La listériose peut aussi provoquer des infections intra-utérines ou cervicales chez la femme enceinte, ce qui peut parfois entraîner une fausse couche.