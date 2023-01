Pour éviter de stresser pendant les examens, mangez des noix

L'ESSENTIEL 9 étudiants sur 10 sont stressés au cours de l’année, selon le sondage Heyme publié en 2020.

27 % d'entre eux reconnaissent être tout le temps stressés par leurs études.

61 % des étudiants sont stressés par leur orientation. Les problèmes affectifs et financiers angoissent tous les deux 17 % des élèves.

Plus de 8 étudiants français sur 10 se disent angoissés par les périodes d’examen, selon un sondage réalisé par Heyme en 2020. Pour soulager la charge mentale des devoirs et des cours, il suffirait d'ajouter tous les jours quelques noix à son alimentation. Voici la découverte des scientifiques de l’université d’Australie du Sud, publiée dans la revue Nutrients.

Une demi-tasse de noix pour moins stresser

Lors de cette expérience, les chercheurs ont réuni 80 étudiants de premier cycle. Ils ont été divisés en deux groupes : les volontaires du premier devaient consommer une portion de noix (approximativement 56 g) par jour pendant 16 semaines tandis que ceux du second poursuivaient leur alimentation normale.

Leur niveau de stress et d’anxiété a été évalué trois fois : au début du semestre, durant la période des examens puis deux semaines après.

"Nous avons constaté que ceux qui mangeaient environ une demi-tasse de noix chaque jour montraient des améliorations dans les indicateurs de santé mentale autodéclarés. Les consommateurs de noix ont également affiché une amélioration des biomarqueurs métaboliques et de la qualité globale du sommeil à plus long terme", ont expliqué les auteurs de l’étude.

Contrairement aux étudiants qui ne grignotaient pas de fruits secs, le niveaux de stress et de dépression des "mangeurs de noix" n’augmentaient pas avant les partiels. Ils ont aussi signalé une baisse significative des sentiments associés à la dépression entre la première et la dernière visite par rapport au groupe témoin.

Noix : une poignée de vitamines et oligo-éléments

100 g de noix représentent en moyenne 700 Kcal. Cette portion abrite aussi 6,88 g de glucides, 9,32 g de fibres, 4,71 g de protéines et 4 g d’eau. Les fruits sont connus pour être riches en acides gras oméga-3 et en antioxydants. Ils regorgent également de mélatonine (hormone induisant le sommeil), de polyphénols ou encore de vitamine K et E, qui favorisent tous la santé du cerveau et de l'intestin.

"Nous avons montré que la consommation de noix pendant les périodes de stress peut améliorer la santé mentale et le bien-être général des étudiants universitaires - en plus d'être une collation saine et délicieuse et un ingrédient polyvalent présent dans de nombreuses recettes - et aider à lutter contre certains effets négatifs du stress scolaire", précise Pr Larisa Bobrovskaya, co-auteure principale dans sa présentation publiée le 14 décembre 2022. Elle reconnaît toutefois que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats et éliminer certains biais possibles comme un effet placebo.