«Cake design» : attention aux «poudres décoratives»

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont constaté des cas d’intoxication aux métaux lourds chez des enfants ayant consommé ces poudres décoratives.

La polypnée est une augmentation de la fréquence respiratoire, avec une baisse du volume d’air inspiré et expiré.

De jolis gâteaux, aux décors finement réalisés et ornés de différentes couleurs : la mode est au cake design en pâtisserie, cela consiste à transformer les pâtisseries en véritables œuvres d’art. Mais attention aux produits utilisés pour fabriquer ces décors. L’Anses et les centres antipoison alertent sur les risques d’intoxication.

Trois cas d’intoxication liée à une poudre utilisée dans le "cake design"

En novembre dernier, l’Anses a publié un document concernant la vigilance sur les produits chimiques, dont une partie était consacrée au cake design. "Vendus sous la forme de poudre dorée, argentée ou cuivrée, ces colorants métalliques doivent être dilués puis appliqués à l’aide d’un pinceau ou d’un pistolet, précise l’agence. Or ces poudres métalliques ne sont pas dénuées de toxicité." D’après les centres antipoison, trois cas d’inhalation accidentelle ont été rapportés en France, en 2021. Deux personnes ont souffert d’une toux, de difficulté à respirer, et d’une courte fièvre après avoir respiré une grande quantité de poudre en préparant un gâteau. Le troisième cas concerne un enfant de moins de trois ans qui a inhalé de la poudre métallique : "il a également présenté rapidement de la toux, une polypnée et de la fièvre", indique l’Anses. L’enfant a aussi souffert d’un syndrome inflammatoire pulmonaire, qui s’est résolu en deux jours.

????????Certaines poudres commercialisées pour décorer les gâteaux et pâtisseries ne sont pas comestibles, et peuvent être confondues avec des colorants alimentaires. #Fêtes



???? Soyez vigilants lors de vos achats !https://t.co/FiENRJWN0M pic.twitter.com/a1SguoaJy2 — Anses (@Anses_fr) December 17, 2021

Des poudres décoratives qui peuvent pénétrer dans les poumons

Ces trois personnes ont inhalé la même poudre décorative dorée. Les centres antipoison ont donc mené des recherches sur le produit : ils ont constaté qu'il contenait 30 % de zinc et 70 % de cuivre, sous forme de particules très fines, "pouvant pénétrer profondément dans les poumons". D’après ces experts, l’inhalation des particules a engendré des symptômes similaires à ceux de la "fièvre des métaux", une maladie professionnelle touchant les personnes travaillant dans la soudure ou l’assemblage.

Poudres décoratives : "l'information peu visible sur leur caractère comestible ou non-comestible"

Or, les consommateurs n’étaient pas suffisamment avertis du risque, puisque l’emballage indiquait que la poudre était non-toxique. "Par ailleurs, le produit incriminé affichait son caractère non-comestible ; néanmoins, il existe sur le marché des poudres métalliques qui, a contrario, sont comestibles, soulève l’Anses. Les ressemblances d’emballage et l’information peu visible sur le caractère comestible ou non-comestible de ces poudres décoratives pourraient être à l’origine d’une confusion chez le consommateur." Pour limiter les risques, l’Anses recommande de bien vérifier sur les emballages si le produit est comestible ou non, et de les utiliser dans des pièces suffisamment aérées. Ces poudres doivent être maintenues hors de portée des enfants.