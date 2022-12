Rappel de produit : ces épices sont contaminées par une bactérie

L'ESSENTIEL Les infections par bacillus cereus sont rares. On compte 5 cas par million d’habitants par an en France.

Ces intoxications alimentaires sont “très généralement bénignes". Elles guérissent le plus souvent spontanément en moins de 24 heures.

Avant de préparer votre guacamole, votre pain d’épices ou votre poisson, regardez bien les étiquettes de vos flacons d’épices. Plusieurs lots de la marque Marius Bernard font l’objet d’un rappel, prévient le site Rappel Conso.

Les mélanges sont soupçonnés de contenir des Bacillus cereus, bactéries qui sont susceptibles de causer des intoxications alimentaires.

Rappel : comment reconnaître les épices concernées ?

Le rappel des produits en raison de la détection de la bactérie dans le gingembre, lancé le 9 décembre 2022, concerne 4 références de la marque Marius Bernard. Plusieurs lots ont été vendus en grande distribution dans l’ensemble de la France avant le retrait des rayons :

Flacon "Gingembre moulu" de 35 g (commercialisation du 18 mai au 8 décembre)

GTIN 3183811059041 Lot 03.05.25/F5904 Date de durabilité minimale 03/05/2025 GTIN 3183811059041 Lot 000322885 Date de durabilité minimale 09/06/2025 GTIN 3183811059041 Lot 000323659 Date de durabilité minimale 14/09/2025

Flacon "Mélange pour guacamole" de 48 g (commercialisation du 4 octobre au 8 décembre)

GTIN 3183811060474 Lot 000324504 Date de durabilité minimale 20/09/2025

Flacon "Mélange pour pain d'épices" de 34 g (commercialisation du 6 octobre au 8 décembre)

GTIN 3183811060542 Lot 000324516 Date de durabilité minimale 20/09/2025

Flacon Mélange pour Poissons de 42 g (commercialisation du 4 octobre au 8 décembre)

GTIN 3183811060528 Lot 000324548 Date de durabilité minimale 20/09/2025

Il est demandé aux personnes en possession des produits concernés par les rappels de ne pas les consommer et de les ramener en magasin afin d’obtenir un remboursement.

Bacillus cereus : les symptômes d’intoxication à reconnaître

Le Bacillus cereus - présent dans la terre, l’eau et les végétaux - contamine surtout les plantes comme le riz, les légumes, les pommes de terre et les épices. Toutefois, la bactérie ne provoque pas toujours une infection. "Cela dépend du type de bactérie et de la dose consommée", prévient le ministère de l’Agriculture.

Ces intoxications alimentaires se traduisent soit par :

une diarrhée accompagnée de douleurs abdominales, de nausées et parfois de fièvre survenant dans les 8 à 16 heures après ingestion de l'aliment contaminé ; des vomissements apparaissant dans les 5 heures après consommation.

L’infection est généralement bénigne. Toutefois, les symptômes peuvent être aggravés chez les personnes sensibles ou immunodéprimées.