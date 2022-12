«Espaces blancs» : se promener dans des paysages enneigés améliore l’estime de soi

L'ESSENTIEL Les enfants qui se baladent régulièrement près d’un cours d’eau sont plus enclins à jouir d’une meilleure santé mentale à l’âge adulte.

L’exposition aux paysages enneigés est associée à une image plus positive de son corps. C’est ce qu’ont révélé des scientifiques de l’université de médecine de Silésie (Pologne). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé des travaux publiés dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health. "Nous examinons l'impact d'une promenade en forêt enneigé sur l'appréciation corporelle, ainsi que les déterminants dispositionnels et environnementaux de l'amélioration de l'image corporelle", ont-ils écrit.

Se balader dans une forêt couverte de neige permet de mieux apprécier son corps

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont recruté 87 femmes polonaises, âgées en moyenne de 24 ans. Avant et après avoir marché dans une forêt enneigée pendant environ 40 minutes, les participantes ont rempli un questionnaire sur l’appréciation de leur corps. Ces dernières ont également évalué leur connexion à la nature et leur autocompassion.

Selon les auteurs, le fait de se balader dans des espaces "blancs", à savoir des paysages enneigés, est aussi bénéfique que de promener dans espaces "verts" ou "bleus". D’après les résultats, passer du temps dans un environnement couvert de neige permet de mieux apprécier son corps. En outre, les personnes ayant obtenu un score élevé en matière d'autocompassion présentaient une plus grande amélioration de l'appréciation de leur corps.

"Espaces blancs" : ils "aident à limiter les pensées négatives liées à l'apparence"

"Les environnements naturels aident à limiter les pensées négatives liées à l'apparence et à détourner l'attention d'une vision esthétique du corps vers une plus grande appréciation de sa fonctionnalité. Une image corporelle positive est importante en soi, mais a d'autres effets bénéfiques, notamment un meilleur bien-être psychologique. (…) Nos résultats montrent qu'il est important de veiller à ce que chacun puisse accéder à ces environnements naturels, ce qui peut être un moyen de promouvoir une image corporelle plus positive, et soulignent que les avantages d'être dans la nature, quel que soit le temps, sont considérables", a déclaré Viren Swami, auteur de l’étude, dans un communiqué.