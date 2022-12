L’UFC-Que Choisir met en garde contre la dangerosité des moules en silicone

L'ESSENTIEL Six produits, "tels que les moules Carrefour Home et Aliexpress", sont à éviter.

Ils sont composés d’octamethylcyclotetrasiloxane, une substance considérée comme extrêmement préoccupante au niveau européen.

La réglementation française a plus de 30 ans et est aujourd’hui lacunaire.

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous allons de plus en plus avoir recours aux moules en silicone pour réaliser des bûches, des gâteaux et des pâtisseries. Problème : ces produits en plastique seraient dangereux pour notre santé. C’est ce qu’a révélé l’UFC-Que Choisir dans son numéro de décembre. Pour parvenir à cette conclusion, l’association de consommateurs a passé au crible 29 moules commercialisés en magasin et sur Internet. Elle s’est intéressée à la nature et à l’évolution des quantités de substances émises lors de trois cuissons successives au four.

Ces moules à gâteaux "laissent migrer vers les aliments des substances" nocives

D’après les résultats, 23 moules en silicone sur 29 sont jugés "peu sûrs", car ils contenaient des composants particulièrement nocifs. "La plupart des moules testés laissent migrer vers les aliments des substances en quantités élevées, voire dans certains cas des substances particulièrement dangereuses", peut-on lire dans son communiqué. Lorsque certains produits en plastique sont utilisés à très hautes températures, ils libèrent des substances susceptibles de provoquer des cancers, des mutations génétiques ou des dommages pour les fonctions reproductrices. D’après l’association, la présence de matières grasses dans les gâteaux accélère considérablement la migration des composants du moule dans les aliments.

La mise en place d'une réglementation stricte des moules en silicone

L’UFC-Que Choisir demande aux autorités européennes de définir un cadre réglementaire strict sur ces produits en plastique, en interdisant tous les composants dont la dangerosité a été démontrée ou suspectée. "Dans cette attente, la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) va réaliser des contrôles renforcés sur cette catégorie de produits", a indiqué l’association.