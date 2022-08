40% des fournitures scolaires contiennent des composés toxiques, alerte UFC-que Choisir

L'ESSENTIEL L'UFC Que Choisir conseille d'éviter d’acheter et utiliser les stylos-bille compte tenu du cocktail de substances nocives retrouvées dans la totalité des références testées

Les fournitures scolaires ne relèvent d’aucune réglementation spécifique et ne sont pour l'instant pas tenues de mentionner la présence de substances allergisantes.

Mâchouiller son stylo Bic ou se mettre de l’encre sur les doigts, dangereux pour la santé des élèves? Oui, si on en croit l’association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Substances nocives

D’après leur étude aux résultats alarmants parue ce jeudi, 40% des stylos-billes, des rollers ou stylos gels effaçables, des cartouches d’encre pour stylos-plume, des feutres, des surligneurs et des crayons de couleur... - bref, tout ce que l'on retrouve dans les trousses des écoliers - les exposent à des substances nocives et notamment des allergènes cutanés, des cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens.

Parmi les 36 articles testés, les plus présents dans les rayons, ce sont les encres utilisées par les fabricants qui sont particulièrement toxiques. Dans la moitié des cartouches testées, on retrouve en effet des allergènes, les isothiazolinones, utilisés dans les produits cosmétiques, détergents, lessives et peintures qui peuvent provoquer des dermites allergiques de contact.

Parmi les références qui en contiennent "avec des teneurs particulièrement élevées", figurent l’encre des "Stabilo Boss "Original Fluo", des stylo-billes effaçables "Pilot "Kleer" noirs" et des stylos-roller 'Pilot "Frixion medium". Des substances cancérigènes ont été retrouvées dans 4 stylos-billes sur les 6 testés par l’association, notamment dans le "Big "Cristal original" noirs", le "paper Mate "Inkjoy" bleus" et le "pack éco noir" acheté dans un magasin B & M.

On retrouve également des perturbateurs endocriniens, une substance qui interfère avec le fonctionnement des hormones, dans le vernis des crayons de couleur Cultura où la présence d’un "phtalate figurant dans la liste européenne des substances extrêmement préoccupantes" a été identifiée.

Autant d'éléments qui ont poussé UFC-QUe Choisir à demander aux autorités européennes "d’étendre sans délai à toutes les fournitures scolaires la réglementation protectrice qui s’applique aux jouets".

Des fournitures plus saines

Cette nouvelle qui inquiète à quelques jours de la rentrée n’est pourtant pas nouvelle: "Nous avions déjà lancé une première alerte sur les fournitures scolaires il y a six ans, après avoir fait un test aux résultats catastrophiques. Aujourd’hui, on se rend compte que les autorités et les fabricants n’ont pas du tout fait d’efforts", déplore Elisabeth Chesnais, journaliste à Que Choisir dans 20minutes.

Pourtant, il est bien possible d’utiliser des fournitures saines. L’UFC-Que Choisir en a recensé plusieurs : les surligneurs à réservoir plat jaune Amazon "Basics", les feutres “Crayola "Ultra-lavables" ou les crayons de couleur ‘Bic "Kids évolution"’.

Alors que le coût de la rentrée scolaire 2022 s'élève à 208,12 euros pour un élève entrant en sixième, selon le rapport annuel de l'association Familles de France, l'UFC-Que Choisir rappelle que "les articles de marques distributeurs (MDD) (qui obtiennent) par rapport aux produits de grandes marques des notes comparables voire meilleures pour certains articles, (…) peuvent, à l’occasion, avoir de réels atouts". Il s’agit notamment des surligneurs "Esquisse" Leclerc et les feutres medium et les recharges pour rollers effaçables noirs de la marque Carrefour.