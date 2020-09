Rentrée scolaire : ce que recommandent pédiatres et infectiologues

L'ESSENTIEL Pour se prémunir de l’ensemble des infections et limiter leur propagation, les gestes barrières restent utiles.

Il y a bien sûr le coronavirus, mais pas que. Pour que la rentrée scolaire se passe au mieux en ce mardi 1er septembre, les infectiologues et les urgentistes de l’hôpital universitaire pédiatrique Lenval encouragent les familles à conserver les mesures d’hygiène et à renforcer la vaccination des enfants.

Les gestes barrières restent utiles

Pour se prémunir de l’ensemble des infections et limiter leur propagation, les gestes barrières restent utiles. Se laver les mains, porter un masque à l’extérieur de chez soi, éternuer dans son coude et utiliser des mouchoirs à usage unique sont donc des habitudes à conserver.

"Pour nous aider à mieux lutter contre les épidémies, chacun apportera sa contribution et limitera ainsi la propagation des virus. Il est également important de rester chez soi quand on est malade. De la fièvre, un nez qui coule, une diarrhée sont des symptômes qui doivent conduire les familles chez leur médecin traitant mais toutes les autres sorties sont des moments où les virus se propagent et nous devons les éviter" alertent Diane Demonchy et Anne-Laure Hérissé, infectiologues à Lenval, faisant écho au dernier communiqué de l’académie nationale de médecine.

La vaccination des enfants

La vaccination des enfants est aussi, selon les spécialistes, un moyen de lutter contre les virus. "Nous souhaitons rassurer les parents, nous sommes une très grande majorité de pédiatres et de spécialistes à souhaiter le renforcement de la vaccination contre la grippe et la généralisation de la vaccination contre le rotavirus des nourrissons" insiste Anne Rancurel, chef des Urgences pédiatriques de Lenval.

Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a par ailleurs annoncé que le masque serait obligatoire pour tous les élèves de plus de 11 ans au 1er septembre, et ce même quand la distanciation sociale est respectée. Des médecins plaident aussi pour rendre obligatoire le port du masque dès 6 ans, mais la mesure fait débat.