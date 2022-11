L'acupuncture peut soulager certaines douleurs des femmes enceintes

L'ESSENTIEL Le Ministère de la santé précise que seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes peuvent pratiquer l’acupuncture.

Dans le cadre d’une pratique contrôlée et réalisée par un professionnel de santé agréé, les risques d’effets secondaires graves sont limités.

Il existe des risques de douleur locale au moment de l’insertion d’une aiguille, d’un léger saignement ou de formation d’une ecchymose, souligne le Ministère de la santé.

L’acupuncture est pratiquée depuis des millénaires en Chine, dans les pays occidentaux, elle s’est développée au cours du XXIe siècle. Elle consiste à stimuler des points dans le corps grâce à différentes techniques : aiguilles, ventouses, lasers ou encore aimants. De nombreuses études s’intéressent à ses bienfaits potentiels, notamment dans la gestion de la douleur. Dans la revue spécialisée BMJ Open, des chercheurs chinois publient une recherche consacrée à ses bienfaits dans la gestion des douleurs de grossesse.

Amélioration du bien-être des femmes enceintes par l'acupuncture

Leur analyse a été réalisée à partir de dix essais médicaux, randomisés et contrôlés, impliquant 1.040 femmes au total. Toutes les participants étaient enceintes et en bonne santé, mais elles souffraient de douleurs pelviennes et/ou lombaires. Dans ces différents essais cliniques, les effets de l’acupuncture ont été testés de deux manières : soit à travers l’acupuncture corporelle soit via l'acupuncture auriculaire, lorsqu’elle concerne seulement le lobe de l’oreille. Cette méthode traditionnelle était pratiquée soit par des acupuncteurs, des physiothérapeutes ou des sages-femmes formées.

"L'analyse des données regroupées des résultats des essais pour neuf études a suggéré que l'acupuncture soulageait de manière significative la douleur pendant la grossesse", concluent les auteurs. Parmi les bienfaits constatés, il y avait le soulagement de douleurs pelviennes et lombaires mais aussi une amélioration de la forme physique et de la qualité de vie. Par ailleurs, les scientifiques n’ont pas observé d'effets secondaires majeurs chez les nouveau-nés dont les mères ont eu recours à l’acupuncture. Quelques études se sont notamment intéressées au risque de naissance prématurée, qui n’était pas supérieur chez les femmes ayant reçu des séances d’acupuncture.

Une méthode de plus en plus répandue pour soulager les douleurs

"L'acupuncture est en train de devenir une thérapie potentielle pour différents types de douleur, car elle ne nécessite pas de médicament et est considérée comme sûre", observent les chercheurs. Le mécanisme qui la rend efficace est toutefois mal connu : cela pourrait être lié à une libération d’endorphines dans le corps, ou bien à l’augmentation du flux sanguin vers la peau et les muscles. En 2015, le Ministère de la santé a publié une fiche sur cette technique. Il rappelle que "l’explication physiologique de l’action de ces traitements et la part éventuelle de l’effet placebo sont à ce jour impossibles à déterminer". Mais plusieurs études ont prouvé que l’acupuncture peut avoir des effets bénéfiques dans le traitement des douleurs chroniques ou des nausées et des vomissements, "notamment lorsque les traitements proposés ne sont pas en mesure d’offrir un soulagement suffisant".

Confirmer les bienfaits de cette médecine douce

Dans le cas des femmes enceintes, les auteurs insistent sur la nécessité de confirmer ces résultats. De fait, le nombre d’études analysées était relativement faible, et il y a avait de nombreuses différences méthodologiques entre ces essais. Au vu du potentiel de cette technique dans le traitement de la douleur sans médicament, ils estiment que "des essais contrôlés randomisés à plus grande échelle et bien conçus sont encore nécessaires pour confirmer ces résultats".