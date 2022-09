Parkinson : comment l'acupuncture aide à réduire l'anxiété des malades

L'ESSENTIEL L'acupuncture permet le rétablissement de la circulation harmonieuse de l'énergie (Qi) dans le corps grâce à des aiguilles implantées sur des points précis.

6,5 millions de personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde.

L'anxiété devrait être considérée comme un symptôme important de la maladie de Parkinson associée aux troubles du mouvement.

En effet, bien qu'elle soit souvent ignorée, elle touche environ 31 % des patients et provoque chez eux une plus grande incapacité, une sévérité accrue des tremblements et un moins bon bien-être général.

L'acupuncture permet de lutter contre les symptômes dépressifs

Pourtant, il existe un nombre limité de méthodes spécifiquement développées pour la traiter rappellent des chercheurs chinois qui ont découvert que l'acupuncture constitue une approche thérapeutique efficace pour soulager les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Pour leur étude publiée dans le JAMA Network Open, soixante-quatre patients ont été assignés au hasard à un traitement de huit semaines.

Les patients traités par l’acupuncture ont effectivement ressenti moins d’anxiété : ils présentaient une réduction significative de 7,03 points de plus que les autres sur l'échelle d'anxiété de Hamilton (HAM-A), un test d’évaluation de l’intensité des symptômes dépressifs.

Une méta-analyse précédente de 42 études cliniques avait déjà montré que l'acupuncture associée à un traitement médicamenteux antiparkinsonien avait un meilleur effet sur la maladie de Parkinson que le traitement seul, et avec moins d'effets indésirables.

L'acupuncture est plus efficace que certains médicaments contre l'anxiété

De plus, il apparaît que l’acupuncture peut être un traitement plus efficace que les médicaments tels que la dopamine et les anxiolytiques qui peuvent conférer un avantage sur le plan de l'humeur mais dont les effets cliniques semblent être faibles d’après des études.

L’acupuncture est également plus intéressante que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour traiter l'anxiété dans la maladie de Parkinson.

Bien que prometteuse, le prix élevé d’une telle thérapie empêche souvent les patients d’être assidus.