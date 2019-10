Acupuncture et massages : les Chinois se mobilisent contre la médecine traditionnelle

Alors que dans de nombreux pays les patients cherchent des méthodes alternatives à la médecine classique, en Chine des manifestants réclament la fin de la médecine traditionnelle et veulent bénéficier de traitements issus de la recherche scientifique, d'une médecine moderne.

Ces manifestations ont éclaté après que la vaccination a été critiquée en Chine. Les manifestants se sont postés dans des hôpitaux afin d'attirer l'attention sur les dangers potentiels des traitements traditionnels. D'autres manifestions se sont faites en ligne, sur les réseaux sociaux et les blogs. C'est ce que révèle la revue Public Understanding of Science.

Ces Chinois qui demandent à bénéficier d'une médecine moderne écrivent personnellement aux familles, à leurs collègues et à leurs amis pour les inciter à prendre leurs distances vis à vis de la médecine traditionnelle chinoise, acupuncture ou massages, qu'ils accusent de rendre des personnes malades.

Une campagne menée en distribuant ... des jeux de poker

Selon le professeur Maja Horst, une chercheuse qui a analysé ce mouvement, les manifestants auraient créé 37 000 exemplaires de 52 cartes de jeu, critiquant la médecine traditionnelle chinoise. Le poker étant un jeu très populaire en Chine, l’utilisation du jeu de cartes contre la médecine traditionnelle chinoise est le moyen le plus créatif et le plus créatif de toucher la plus grande population possible.

Les observateurs soulignent que les "activistes" sont très bien éduqués et même plus riches que la moyenne de la population chinoise et qu'ils sont déjà familiarisés avec les pratiques et les évolutions de la médecine moderne. Les manifestants rencontrent également les autorités scolaires pour convaincre les enfants et cherchent à imposer dans les programmes scolaires des cours qui présentent les inconvénients de la médecine traditionnelle.

Un autre chercheur chinois, Qiaoyan Zhu, qui travaille au département de communication de l'université de Copenhague, a recueilli des données auprès de milliers d'activistes scientifiques, de médias sociaux, de forums Internet et de réunions physiques. Lors de la collecte des données, il est observé que, de plus en plus, les hôpitaux et les médecins chinois utiliseraient la médecine moderne.