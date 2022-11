Insolite : un homme se coince une corde à sauter dans la vessie

L'ESSENTIEL La radiographie pelvienne peut détecter la plupart des corps étrangers intravésicaux. Cependant, le scanner par reconstruction 3D est nécessaire pour déterminer leur taille et leur forme.

La prise en charge des patients présentant des corps étrangers intravésicaux comprend des médicaments analgésiques pour soulager la douleur et des médicaments anticholinergiques pour atténuer les symptômes mictionnels.

Il n’en croyait pas leurs yeux. Au Japon, des médecins de l'université médicale Dokkyo (à Sōka) ont identifié une corde à sauter emmêlée dans la vessie d’un homme âgé de 79 ans. Selon le rapport, publié dans la revue Urology Case Reports, le patient s’est présenté à l’hôpital, car il ressentait une gêne et une sensation de brûlure lorsqu’il urinait. "Il n'avait pas d'antécédents de troubles urologiques ou psychiatriques. Aucune distension du bas-ventre n'a été observée lors de l'examen physique et aucun corps étranger ne dépassait du méat urétral", ont écrit les praticiens.

Scanner : "un corps étranger enroulé en forme de fil" retrouvé dans sa vessie

Les professionnels de santé décident d’examiner sa vessie en réalisant un scanner à ultrasons. Ils découvrent "un gros objet accompagné d'ombres acoustiques". Pour mieux l’identifier, les médecins effectuent une radiographie, qui a révélé "un corps étranger enroulé en forme de fil". Après ces différents examens, le septuagénaire a avoué avoir volontairement introduit une corde à sauter dans l'urètre de son pénis.

Les praticiens ont effectué une cystoscopie, qui permet d'observer la vessie et l’urètre. "Il n'y avait pas assez de place dans la vessie pour trouver l'extrémité de l’objet car la vessie était remplie par la corde", ont-ils précisé. D’autres examens ont été faits pour évaluer la taille et la forme du corps étranger. "L'extraction transurétrale était difficile compte tenu de la longueur de la corde et de son enchevêtrement dans la vessie. La coupe ou le démêlage intravésical était également considéré comme impossible, compte tenu de la capacité de la vessie", ont ajouté les experts.

Une cystotomie a été réalisée pour retirer la corde à sauter coincée

Afin de retirer la corde à sauter logée dans sa vessie, les médecins ont réalisé une opération sous anesthésie générale. Ils ont effectué une cystotomie, plus précisément ils ont fait une petite incision de 4 cm de la vessie. "La corde à sauter emmêlée a été complètement retirée. Sa longueur était de 230 cm. La période postopératoire s'est déroulée sans incident. Il a été suivi sans aucune sténose urétrale, infection urinaire ou récidive d'insertion de corps étranger urétral", ont conclu les praticiens.