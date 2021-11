Insolite : un bébé humain naît avec une véritable queue

L'ESSENTIEL Chez les poissons et les tétrapodes marins, la queue intervient dans la propulsion aquatique.

Chez les animaux terrestres, la queue a une fonction dans la locomotion, la communication, la préhension, l'équilibre et la défense.

Tous les fœtus humains ont une queue qui apparaît entre la quatrième et la sixième semaine de gestation. Celle-ci disparaît généralement à la fin de la huitième semaine, alors que le futur bébé est encore dans le ventre de sa mère… Sauf exception, comme celle rencontrée cette année par des médecins au Brésil. Ils ont relaté les faits dans le Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

Une queue de douze centimètres avec une boule

La queue en question était située dans la zone lombaire. Elle mesurait douze centimètres et se terminait par une boule de quatre centimètres de diamètre. Côté aspect, elle ne ressemblait pas du tout à celle d’un animal : elle n’avait pas de poils, pas d’os, pas de cartilage… Elle était molle, comme un cordon constitué de peau. Les médecins ont découvert qu’elle était aussi composée de tissus adipeux, de nerfs et de vaisseaux sanguins.

Une opération chirurgicale pour retirer la queue au nouveau-né

Sa présence n’était pas dangereuse pour l’enfant, mais les médecins ont quand même décidé de l’enlever. L’opération chirurgicale s’est bien passée.

Il y a quelques années, un cas encore plus rare avait été rencontré par des praticiens : un homme de 56 ans s’était présenté dans un service de dermatologie avec une excroissance qui existait depuis sa naissance. Elle ressemblait à un petit bourgeon de sept millimètres de long sur cinq millimètres de large. Après ablation et analyse, les médecins ont confirmé qu’il s’agissait bien d’une queue.

Les vraies et les pseudo-queues

Dans le langage médical, ces “queues” sont appelées appendice caudal, classées selon deux groupes : la “vraie queue” et les “pseudo-queues”. La première contient de la peau, du tissu adipeux, des nerfs, des vaisseaux sanguins, mais n’a pas d’os, de moelle épinière ou de cartilage. Les pseudo-queues, quant à elles, ressemblent aux premières mais n’ont pas la même composition. Elles ne contiennent que des tissus adipeux et cartilagineux. Elles sont souvent associées à d'autres lésions ou à des anomalies de la colonne vertébrale et du développement des vertèbres. Environ 40 vraies queues humaines ont à ce jour été identifiées par les médecins.