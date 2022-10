Votre cerveau peut vieillir différemment en fonction du sexe de votre enfant

L'ESSENTIEL Les auteurs ont pris en compte tous les enfants des participants, qu’ils soient biologiques, adoptés ou beaux-enfants.

Les filles apporteraient plus de soutien social et sanitaire que les garçons.

Les parents ayant des filles seraient moins susceptibles de boire de l'alcool, de fumer ou de consommer des drogues.

Fille ou garçon, quel sexe est le plus susceptible de donner plus de soucis au père et à la mère ? "Des précédentes recherches suggèrent un lien entre le nombre de fils et les résultats de santé à long terme de la mère, y compris la démence", ont indiqué un groupe international de chercheurs. Dans une étude, publiée dans la revue Journal of Psychiatric Research, ils ont analysé l’association entre le fait d’élever des garçons et le vieillissement cognitif des parents.

Cerveau : les capacités cognitives de 13.222 adultes ont été évaluées

Pour les besoins des travaux, l’équipe a suivi 13.222 adultes, âgés de plus de 50 ans, et leurs conjoints durant 14 ans. Elle a inclus uniquement les participants ayant au moins un enfant. Les capacités cognitives des volontaires ont été mesurées tous les deux ans, maximum neuf fois, grâce à des tests qui permettaient d’évaluer leur mémoire, leur temps de concentration, leur réflexion ou encore leur compréhension. Selon les données, 82,3 % des répondants avaient au moins un fils et 61,6 % des répondants étaient des femmes.

Avoir un ou plusieurs fils accélère le déclin cognitif

Les parents ayant au moins un fils présentaient un taux de déclin cognitif plus rapide que ceux qui n’avaient pas élevé de garçons. "Nos résultats suggèrent également que le déclin cognitif était plus rapide chez les parents ayant plusieurs fils, par rapport aux parents n'ayant que des filles. Ainsi, ils soutiennent la théorie selon laquelle avoir des fils pourrait avoir un effet négatif à long terme sur la cognition des parents", peut-on lire dans l’étude.