Perdre beaucoup de poids rajeunirait le cerveau

L'ESSENTIEL La chirurgie bariatrique est recommandée en cas d’obésité.

Cette opération aide à perdre du poids durablement, réduire les risques de maladies liées l’obésité et améliorer la qualité de vie des patients.

L’âge cérébral observé est environ 7 années plus élevé que l'âge chronologique chez les personnes souffrant d'obésité sévère.

"Les personnes souffrant d'obésité ont tendance à avoir un âge cérébral plus avancé, ce qui reflète une moins bonne santé cérébrale probablement due à l'atrophie de la matière grise et blanche liée à l’excès de masse grasse. Cependant, on ne sait pas si le vieillissement du cerveau associé à l'obésité peut être corrigé après une perte de poids et une amélioration de la santé cardiométabolique", ont écrit des chercheurs de l'université Laval, au Canada, dans une étude publiée dans la revue NeuroImage.

Trois bases de données contenant des images de cerveau ont été utilisées

Dans le cadre de ces recherches, les scientifiques ont eu recours à trois bases de données contenant des images de cerveau. Ils ont utilisé la première base de données, contenant des informations sur 640 adultes ayant poids normal, pour mettre au point un modèle. Ce dernier permet de déterminer ce qui constitue un changement normal dans la densité de matière grise avec l'âge.

La seconde base de données a permis de comparer le cerveau de 46 patients présentant une obésité sévère à celui de 46 personnes de même sexe et de même âge, mais ayant un poids normal. Ensuite, l’équipe a utilisé son modèle pour examiner l'évolution du cerveau chez 32 volontaires qui avaient subi une chirurgie bariatrique. Les images avaient été prises deux mois avant l’opération ainsi que 4, 12 et 24 mois après la chirurgie.

"Une amélioration de la santé cérébrale" grâce à la perte de poids

"Nous avons constaté une amélioration significative de la santé cérébrale", ont indiqué les auteurs. Selon eux, le cerveau des participants avait rajeuni de 3 ans, un an après l’intervention chirurgicale. Deux ans après l’opération, il était 5,6 années plus jeune.

D’après les résultats, plus la réduction de l'indice de masse corporelle, de la pression sanguine et de la résistance à l'insuline était importante, plus le rajeunissement était prononcé. Les recherches "suggèrent que les anomalies observées dans le cerveau des personnes avec obésité sévère peuvent être corrigées par une perte de poids importante et par l'amélioration de la santé cardiométabolique qui s'ensuit", ont conclu les scientifiques.