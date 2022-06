Perdre du poids grâce à la chirurgie bariatrique pourrait aussi diminuer le risque de cancer

L'ESSENTIEL D'après une nouvelle étude, la chirurgie bariatrique pourrait réduire le risque de cancer associé à l'obésité d'environ 32%

Toujours selon cette recherche, cette méthode d'amaigrissement permettrait également de réduire les risques de mortalité de 48%

Selon une étude publiée dans la revue JAMA, les adultes qui ont réussi à perdre du poids après avoir subi une intervention de chirurgie bariatrique présenteraient aussi un risque réduit de 32% de développer un cancer.

Cette étude de cohorte a été réalisée sur un groupe de 5 053 patients adultes souffrant d'obésité et ayant subi une chirurgie bariatrique entre 2004 et 2017. Les résultats ont ensuite été comparés à ceux d'un groupe témoin de 25 265 patients obèses, mais n'ayant pas subi de chirurgie.

Dix ans après, 2,9% des patients du groupe de chirurgie bariatrique ont développé un cancer associé à l'obésité, contre 4,9% chez les patients du groupe non chirurgical. La chirurgie bariatrique a également été associée à un risque de décès par cancer réduit de 48%.

Une réduction des risques également observée avec le cancer du sein

"Les résultats frappants de cette étude indiquent que plus la perte de poids est importante, plus le risque de cancer est faible", commente le Dr Ali Aminian, auteur principal de l'étude et directeur du Bariatric & Metabolic Institute de la Cleveland Clinic (États-Unis).

Une autre étude parue en février dernier dans la revue Obesity a abouti à des conclusions similaires, cette fois dans le cas spécifique du cancer du sein. Pour les besoins des travaux, l’équipe a comparé les données de 55.781 patientes ayant subi une chirurgie de l’obésité et celles de participantes qui n’ont pas eu recours à cette intervention.

Les résultats de la recherche ont démontré que les risques de développer un cancer du sein ont été réduit de 15% chez les femmes qui ont réalisé la chirurgie bariatrique.