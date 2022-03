La chirurgie bariatrique est efficace pour diminuer le risque de cancer du sein associé à l’obésité

L'ESSENTIEL La chirurgie bariatrique peut être indiquée en cas d’indice de masse corporelle supérieur à 40 kg/m2 ou à 35 kg/m2 lorsqu’il existe une maladie associée susceptible d’être améliorée par le traitement chirurgical.

Cette opération peut être uniquement envisagée chez des personnes dont l’obésité est installée depuis plusieurs années. Ces patients ont déjà été suivis pendant au moins un an pour leurs problèmes de poids, et pour lesquels un traitement diététique et une activité physique sont inefficaces.

Hypertension, AVC, diabète, arthrose du genou… Ces nombreuses pathologies peuvent être provoquées par l’obésité. L'excès de masse grasse corporelle peut aussi augmenter les risques de développer un cancer. Chez la femme, cette affection chronique favorise la survenue d’une tumeur de l'endomètre, d’un cancer de l’ovaire et du sein après la ménopause. Pour perdre du poids et réduire ces maladies associées à l’obésité, il est recommandé à certaines femmes obèses d’avoir recours à la chirurgie bariatrique. Cette intervention modifie l’anatomie du système digestif. Il s’agit plus précisément d’une aide mécanique et métabolique qui permet de diminuer la quantité d’aliments consommée et l’assimilation des aliments par l’organisme.

"L'utilisation de la chirurgie bariatrique comme traitement d'appoint dans le cancer de l'endomètre soulève également la possibilité d'une utilisation similaire chez certaines patientes atteintes d'un cancer du sein", ont indiqué des scientifiques de l’Oregon Health & Science University (États-Unis). Afin savoir si cette opération est efficace pour lutter contre le cancer du sein, les chercheurs ont réalisé une étude publiée dans la revue Obesity le 23 février. Pour les besoins des travaux, l’équipe a comparé les données de 55.781 patientes ayant subi une chirurgie de l’obésité et celles de participantes qui n’ont fait eu recours à cette intervention.

Un risque de cancer du sein réduit grâce à la chirurgie bariatrique

D’après l’étude, les risques de développer un cancer du sein ont été réduit de 15 % chez les femmes qui ont réalisé la chirurgie bariatrique. Dans les recherches, les auteurs ont évoqué les résultats d’une autre méta-analyse, incluant 1.106.939 patientes. "Les autres chercheurs ont également constaté une réduction du risque de cancer du sein après cette opération. Il est intéressant de noter que les patientes ayant subi une chirurgie bariatrique présentaient un risque plus élevé de maladie de stade I, ce qui suggère une tendance au diagnostic à un stade plus précoce dans le groupe où l’intervention chirurgicale a été effectuée", peut-on lire dans les travaux.

Les scientifiques de l’Oregon Health & Science University n’ont pas réussi à déterminer les mécanismes impliqués dans la réduction du risque du cancer du sein après cette intervention chirurgicale. Ils ont précisé que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour mieux élucider le rôle de la chirurgie bariatrique dans la prévention du cancer du sein.