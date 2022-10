Une psy révèle ce que votre photo de profil dit de votre personnalité

L'ESSENTIEL Ceux qui se définissent comme agréables et consciencieux ont tendance à choisir des photos avec des émotions positives, d'après une étude réalisée en 2016.

Les utilisateurs extravertis choisissent quant à eux des photos plus esthétiques.

Quelle photo de profil choisir… Une décision devenue de plus en plus lourde à prendre tant les réseaux sociaux ont pris de l’importance dans notre vie sociale, sentimentale et professionnelle ces dernières décennies. Beaucoup vont choisir celle qui les mette le plus en valeur, d’autres posent avec leurs animaux ou leur moitié et certains préfèrent montrer leur originalité avec une photo qui sort de l’ordinaire.

Francesca, coach de vie et psychologue roumaine basée aux États-Unis, présente sur son compte TikTok une analyse de ce que ce choix dit de notre personnalité. Ayant étudié à la City University de Londres selon le Daily Mail, elle s’est fait connaître sur TikTok grâce à ses conseils en psychologie. Dans deux vidéos, qui cumulent au total près de 850.000 vues, elle énumère les types de personnalités qui vont avec les différents type de photos de profils que l’on retrouve le plus souvent sur les réseaux sociaux.

Réseaux sociaux : les photos sexy peuvent signifier un complexe d'infériorité

Selon elle, "des photos très sexy peuvent signifier que la personne a un complexe d'infériorité et qu’elle a l'impression de devoir être plus expressive ou d’en montrer plus, afin de compenser le fait qu’elle ne se sente pas assez bien."

Et pour celles et ceux qui préfèrent apparaître en couple ? "Les photos de couple peuvent montrer que la personne voit leur partenaire comme une part de leur identité", explique Francesca. Elle ajoute que "les personnes qui ont un attachement mêlé d’anxiété ont tendance à poster plus de photos de couple que celles qui ont un attachement plus distancié".

Toujours selon la psychologue aux 1,2 millions d’abonnés, les personnes plus extraverties auraient tendance à choisir des photos plus colorées où ils posent avec plusieurs de leurs amis, tandis que changer constamment de photo de profil serait le symbole d’une identité plus faible et d’un sentiment d’insécurité plus fort.

Le type de pose et l'angle de la photo sont aussi révélateurs

Elle précise bien sûr que, parfois, le choix peut découler d’une stratégie. Par exemple, le fait de poser avec un enfant ou un animal. Cela montre sa capacité à faire preuve d’empathie et à prendre soin des autres. Mais "c'est aussi une stratégie de séduction que beaucoup d'hommes utilisent", souligne Francesca. Car les hommes seraient considérés comme moins intimidants et menaçants sur les applications de rencontres lorsqu'ils posent avec un petit animal de compagnie par rapport à quand ils sont photographiés seuls.

Le type de pose et l’angle de la photo sont aussi révélateurs de votre personnalité. Par exemple, les photos où l’on regarde le cadre d’en haut, les yeux vers le bas, est un signe de supériorité et, parfois, d’un ego important. Au contraire, les photos prises d’en bas où l’on regarde vers le haut est un signe d’infériorité et de soumission, qui peut être, selon la psychologue, "une stratégie sexuelle pour trouver un partenaire" chez les femmes.