Pourquoi certains hommes envoient-ils des photos de leur pénis ?

Le phénomène des « Dick pic », c'est à dire les photos de pénis, qui sont envoyées souvent à des destinataires non consentants, est interdit par la loi en France. Cependant, derrière ce type de violence sexuelle, se cachent souvent des motivations très surprenantes.

Un profil d'homme sexiste et narcissique

S'intéresser à la personnalité des hommes envoyant des photos de leur pénis permet de mieux comprendre leurs motivations. C’est en tout cas ce qu'a démontré une étude portant sur 1087 hommes dont la moitié ayant déjà envoyé des "Dick pic" non sollicitées.

Un profil plus sexiste et narcissique a été mis en évidence avec la croyance de recevoir le même type d'image en retour et surtout que le destinataire voudra ainsi avoir une relation sexuelle. Un sur cinq considère d'ailleurs qu’il s’agit d'une façon normale de flirter et de solliciter une réponse favorable de son interlocuteur.

Que faire si on reçoit une photo de pénis ?

Cette pratique est illégale en France et recevoir une Dick pic fais partie des violences sexuelles. Ce geste peut donc à ce titre faire courir le risque de sanctions à son auteur. En tant que victime, il est conseillé de ne pas effacer l'image, mais de la conserver et d'aller au commissariat.

En fonction du contexte, ce type de comportement peut être qualifié soit de diffusion de message à caractère pornographique, d’exhibitionnisme, de cyberharcèlement, de diffusion de messages contraires à la décence, voire la corruption de mineur, si la victime a moins de 18 ans.

Source : "I’ll Show You Mine so You’ll Show Me Yours: Motivations and Personality Variables in Photographic Exhibitionism" de Flora Oswald et al, disponible sur : https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/00224499.2019.1639036?scroll=top&needAccess=true