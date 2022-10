Pourquoi nos meilleures idées nous viennent sous la douche

L'ESSENTIEL Poser son téléphone loin de soi et laisser son esprit vagabonder activent certaines parties de notre cerveau.

Lors d’un futur projet, les chercheurs utiliseront la réalité virtuelle pour étudier les effets de la distraction dans des contextes réalistes, comme le fait de marcher dans une rue.

"Les personnes semblent souvent trouver de bonnes idées au cours d'activités modérément stimulantes, comme la douche ou la marche", ont indiqué des chercheurs de l'université de Virginie (États-Unis). Mais comment expliquer cela ? Pour répondre à cette question, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. Dans le cadre de ces recherches, l’équipe a émis une hypothèse selon laquelle le fait de laisser son esprit vagabonder peut être bénéfique lorsque l’on effectue une tâche "peu exigeante". En revanche, ce n’est pas le cas quand on réalise une tâche "ennuyeuse".

"Comment le fait de laisser son esprit est lié à la créativité" ?

Pour tester cette théorie, les chercheurs ont demandé à des adultes d'imaginer d'autres utilisations pour une brique ou un trombone. Ils les ont ensuite divisés en deux groupes. Puis, les participants ont dû regarder différentes vidéos de trois minutes. Les membres du premier groupe ont visionné une vidéo "ennuyeuse" dans laquelle deux hommes plient du linge. Les autres ont regardé une vidéo "plus intéressante", à savoir un extrait du film Quand Harry rencontre Sally datant de 1989.

"Ce que nous voulions vraiment savoir, ce n'était pas quelle vidéo vous aide à être plus créatif. La question était de savoir comment le fait de laisser son esprit est lié à la créativité pendant la réalisation de tâches ennuyeuses et exigeantes", a déclaré Zac Irving, auteur des recherches, dans un communiqué. Après avoir vu les vidéos, les volontaires ont été invités à reprendre l’exercice sur le processus d'énumération des autres utilisations possibles de la brique ou du trombone. Ces derniers ont également indiqué à quel point ils étaient distraits pendant le visionnage des vidéos.

Trouver des idées créatives en effectuant une activité stimulante

D’après les résultats, le fait de laisser son esprit vagabonder a permis de trouver un plus grand nombre d'idées et a rendu les participants plus créatifs, mais uniquement lorsqu’ils regardaient la vidéo "plus intéressante". "Les activités ennuyeuses peuvent donc donner lieu à des idées en permettant de se concentrer sur la résolution de problèmes, tandis que les activités stimulantes peuvent le faire en encourageant le vagabondage intellectuel productif", ont conclu les auteurs.