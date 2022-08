Se doucher, la solution pour lutter contre le stress !

L'ESSENTIEL L’anxiété concerne environ 15 à 20 % de la population à un moment ou un autre de leur vie.

Les troubles anxieux touchent deux fois plus les femmes que les hommes.

On le sait : la douche et le bain ont de nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit. Selon des scientifiques de l’université libre d'Amsterdam (Pays-Bas), le fait même de se laver et de se sentir propre fait réellement du bien à notre moral. Afin de parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont réalisé une étude parue dans la revue Social Psychological and Personality Science.

3.066 participants

Avant de commencer les travaux, les auteurs avaient émis une hypothèse. "Inspirés par les observations éthologiques (soit des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel) du nettoyage automatique chez les espèces, nous suggérons que le nettoyage atténue les effets des événements stressants", peut-on lire dans les recherches.

Pour vérifier cette hypothèse, l’équipe a mené des expériences comportementales et psychophysiologiques auprès de 3.066 personnes. Tous les participants ont visionné des vidéos montrant des situations stressantes, comme une femme terrorisée avant de faire un saut à l’élastique. Ils ont ensuite regardé une vidéo dans laquelle un adulte se lavait les mains, faisait un dessin ou cuisinait.

"Le nettoyage réel améliorait la réactivité cardiovasculaire"

Selon les résultats, les volontaires ayant vu une vidéo sur le lavage des mains ont signalé une réduction de leur anxiété. "Le nettoyage réel améliorait la réactivité cardiovasculaire dans un contexte très stressant, ce qui constitue la première preuve physiologique de l'atténuation des effets liés au stress par le nettoyage", ont précisé les chercheurs.

D’après eux, ce n’est pas le bien-être ressenti sous la douche ou une eau à la bonne température qui aident à diminuer le stress, mais le nettoyage en lui-même et le fait d’être propre. Ils suggèrent que le fait de se laver éloigne les tensions, car cela permet de se débarrasser des résidus et des saletés, et en clair, de séparer les expériences stressantes passées du présent.